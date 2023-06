Rincorsa all'efficienza energetica: aumenta il ritmo degli investimenti di Alexis Paparo

La fotografia dell'Energy Efficiency Report 2023 a cura dell'Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. Nel settore industriale +13,8%, nel civile + 19,1%, ma un'ulteriore accelerazione è necessaria per centrare i target che sono previsti per l'Italia del 2030. La chiave è la gestione smart dei consumi









Nel 2022 sono stati investiti 12,79 miliardi di euro in efficienza energetica in Italia, di cui 2,19 miliardi nel comparto industriale (+13,8% rispetto al 2021) e 10,60 in quello civile (+19,1% sul 2021). È l'anno che segna la ripresa del mercato, a valle della contrazione registrata nel 2020 a causa della pandemia. Eppure, nonostante l'accelerazione, andando con questo ritmo gli obiettivi di efficienza energetica dell'Italia al 2030 sono già fuori portata. Nel settore industriale, la quota maggiore...