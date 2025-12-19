Rinfreschi natalizi ai dipendenti, Corte conti chiude la porta alle spese di rappresentanza
La spesa di rappresentanza ha una funzione ben precisa: promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico attraverso attività rivolte all’esterno
I rinfreschi natalizi offerti ai dipendenti comunali non possono essere qualificati come spese di rappresentanza. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la deliberazione n. 218/2025/PRSE, interviene su una prassi diffusa negli enti locali, soprattutto di piccole dimensioni, riportando il tema entro confini giuridici netti.
Secondo i magistrati contabili, la spesa di rappresentanza...