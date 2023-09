Riordino Spl: entro l'anno controllo, vigilanza e verifica degli enti affidanti di Ciro D'Aries e Alberto Ventura

Tra le molteplici innovazioni apportate alla disciplina dei servizi pubblici locali del decreto di riordino









Il decreto riordino (Dlgs 201/2022) tra le molteplici innovazioni apportate alla disciplina dei servizi pubblici locali ha sicuramente il pregio di aver racchiuso nel suo testo una serie di disposizioni e adempimenti diretti a potenziare l'attuale, e a volte carente, organizzazione e programmazione degli enti locali in materia di servizi pubblici. Disposizioni e adempimenti che in realtà sono già ben noti – in parte già disciplinati da altre norme, non sempre fra loro coordinate – e che hanno trovato...