Riqualificazione energetica da 30 milioni per gli immobili di Arca Jonica a Taranto

Interventi integrati di efficientamento energetico di edifici in project financing al via a Taranto.

Arca Jonica affida progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonché messa in sicurezza, adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili di proprietà mediante finanza di progetto a valere sulla misura M7 investimento 17 Repowereu del Pnrr. Il valore delle opere è di 30.271.560...

