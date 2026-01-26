Riqualificazione energetica da 30 milioni per gli immobili di Arca Jonica a Taranto
A Messina al via i lavori di rifunzionalizzazione della Casa dello Studente per 6,2 milioni
Interventi integrati di efficientamento energetico di edifici in project financing al via a Taranto.
Arca Jonica affida progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonché messa in sicurezza, adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili di proprietà mediante finanza di progetto a valere sulla misura M7 investimento 17 Repowereu del Pnrr. Il valore delle opere è di 30.271.560...