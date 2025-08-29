Risanamento, occorre permettere agli enti locali di rimodulare i patti con il Governo nei limiti della legge

I patti di risanamento sottoscritti tra lo Stato e gli enti locali, previsti dall’articolo 1, comma 573, della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), hanno rappresentato per decine di Comuni in difficoltà finanziaria una vera e propria àncora di salvezza. Molti di questi enti, già sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis del Tuel), hanno potuto accedere a condizioni più sostenibili di rientro dal disavanzo, ottenendo contributi statali e una durata del ripiano...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi