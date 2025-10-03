Rischio amianto, decessi in calo ma crescono i lavoratori con danni permanenti

Tra il 2020 e il 2024 è andato calando il numero di decessi di lavoratori dovuti a malattie legate all’amianto, mentre è aumentato il numero di lavoratori con menomazioni permanenti dovute alla stessa causa. Crescono anche le prestazioni complessivamente erogate dall’Inail sia ai lavoratori con malattie “asbesto correlate”, sia ai familiari superstiti. Le informazioni si leggono nell’analisi statistica pubblicata il 3 ottobre dall’Inail dedicata a “Le malattie asbesto correlate”. Va subito detto ...

