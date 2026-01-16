Rischio incendio, dispositivi obbligatori anche nel deposito di carburante «privato»
La Cassazione ha confermato la condanna del titolare di un box che aveva realizzato un distributore abusivo a servizio dei mezzi di sua proprietà condotti da terzi
Il proprietario di un deposito ha realizzato in un suo box un distributore di carburante “fai da te” con cui riforniva i mezzi adibiti alla sua attività di trasporto. Dagli atti processuali è emerso che parte del carburante era destinato a uso agricolo (e quindi concesso a un prezzo agevolato). Il Tribunale di Foggia lo ha condannato, riconoscendolo colpevole sia del reato di «sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici» (articolo 40 del Dlgs 504/1995), sia del...