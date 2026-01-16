Imprese

Rischio incendio, dispositivi obbligatori anche nel deposito di carburante «privato»

La Cassazione ha confermato la condanna del titolare di un box che aveva realizzato un distributore abusivo a servizio dei mezzi di sua proprietà condotti da terzi

di M.Fr.

Il proprietario di un deposito ha realizzato in un suo box un distributore di carburante “fai da te” con cui riforniva i mezzi adibiti alla sua attività di trasporto. Dagli atti processuali è emerso che parte del carburante era destinato a uso agricolo (e quindi concesso a un prezzo agevolato). Il Tribunale di Foggia lo ha condannato, riconoscendolo colpevole sia del reato di «sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici» (articolo 40 del Dlgs 504/1995), sia del...

