Rischio rimborsi sull’Imu del non profit

In legge di bilancio è stata prevista l’esenzione Imu degli immobili degli enti non profit anche in assenza di utilizzo concreto, se strumentali alle destinazioni previste dalla norma agevolativa, e anche in caso di concessione in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente proprietario (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia di lunedì scorso).

Il legislatore interviene così su due questioni spesso oggetto di contenzioso, ovvero sull’utilizzo «diretto» e «concreto» ...