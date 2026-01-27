Riscossione più sprint, il 90% dei crediti affidato entro 120 giorni

Non accumulare ritardi sulla riscossione. Nel piano 2026-2028 delle Entrate c’è un indicatore specifico proiettato sul recupero delle maggiori imposte (e non solo) contestate attraverso gli accertamenti. L’obiettivo è arrivare ad accorciare i tempi che portano all’incasso dei crediti vantati nei confronti dei contribuenti per evitare poi la “dispersione” di tempi e risorse verso il magazzino della riscossione che, secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, contava 1.280 miliardi di euro non recuperati...

