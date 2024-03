Risorse, crisi e procedure: riparte il confronto Mef-sindaci sui conti

Riparte dopo una lunga fase di stallo il confronto tecnico e politico fra Comuni e Governo sulle prospettive dei conti comunali. Il primo appuntamento è fissato per giovedì prossimo alle 11 al ministero dell’Economia, dove la sottosegretaria Sandra Savino, che ha la delega alla finanza locale a Via XX Settembre, ha convocato i rappresentanti di Anci e Upi per ricominciare a tessere il filo del dialogo. In agenda ci sono tutti i dossier principali per i bilanci locali, a partire dall’incrocio fra ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi