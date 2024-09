Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese﻿

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: piste ciclabili, attivati fondi per i Comuni sopra i 30mila abitanti

La Regione Emilia-Romagna ha previsto l’erogazione di contributi ai Comuni sopra i 30mila abitanti per sostenere la mobilità ciclabile. Nello specifico sono interessati i Comuni delle zone territoriali definite dal PAIR 2030 Pianura Ovest (IT0892), Pianura Est (IT0893) e agglomerato di Bologna, interessate dall‘infrazione europea per il superamento del valore limite giornaliero di PM10. Sono oggetto di finanziamento le spese d’investimento per interventi relativi alla realizzazione di reti urbane ed extraurbane di piste ciclabili, di moderazione del traffico, di messa in sicurezza delle biciclette, di monitoraggio dei flussi, finalizzati a privilegiare la circolazione delle biciclette. Alcuni esempi di interventi finanziabili - elenco non esaustivo - : nuova realizzazione di pista ciclabile in sede propria, di corsia ciclabile (bike lane) , di pista ciclopedonale ; modifica e adeguamento di percorsi ciclabili esistenti; interventi di moderazione della velocità; messa in sicurezza percorsi casa-scuola. Le domande dovranno pervenire alla Regione tramite la piattaforma, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13 del 22 ottobre 2024. Sito web

Emilia Romagna: al via il piano di valorizzazione di musei e istituti culturali pubblici

Dal 23 settembre 2024 sarà possibile compilare la “Ricognizione delle esigenze e delle criticità conservative del patrimonio museale degli istituti culturali pubblici della Regione Emlia-Romagna” prevista dal Piano museale 2024 (Allegato A della deliberazione 1450/2024, punto 3 “le strategie del piano museale 2024”). La ricognizione delle esigenze manutentive e conservative costituirà la base per un piano di intervento annuale sul territorio a partire dal 2025. Le domande possono essere presentate da Comuni, Unioni di Comuni altre forme associative tra almeno tre Comuni, Città metropolitana di Bologna e Province limitatamente agli istituti di cui siano eventualmente titolari. Le domande di ricognizione devono essere presentate esclusivamente online tramite Sfinge2020, compilando in particolare la scheda D (ricognizione delle esigenze conservative) a partire dalle ore 10 del 23 settembre e fino alle ore 18 del 14 ottobre 2024. Le modalità di utilizzo (Linee guida per la compilazione e la trasmissione online delle domande di contributo) saranno rese disponibili prossimamente. Sito web

Lazio: 6 milioni per la pianificazione territoriale e urbanistica dei piccoli Comuni

La Regione Lazio intende prevedere la concessione di contributi ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti per la redazione dei seguenti strumenti urbanistici: redazione PRG, adeguamento PRG vigente, redazione PUCG ex artt. 32 e seguenti della LR n. 38/1999, redazione piani di zona per l’edilizia economica e popolare, redazione piani particolareggiati per la ristrutturazione dei centri storici. Non saranno ammesse le richieste delle Amministrazioni comunali che hanno ancora in corso interventi di redazione degli strumenti urbanistici, già finanziati dalla Regione. Al fine della concessione dei finanziamenti è previsto lo stanziamento dell’importo di euro 6.000.000 destinato ai Comuni al di sotto dei 30.000 abitanti che ne facciano richiesta. Il 50% delle risorse disponibili sono destinate ai Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti. La misura del contributo, nel limite massimo di euro 100.000. Saranno adottate due distinte graduatorie. Una per i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti e la seconda per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 30.000 abitanti. I Comuni interessati possono presentare richiesta di accesso al contributo, entro le ore 17:00 del 15 ottobre 2024. Sito web

Lazio: aggiornamento dell’albo regionale dei festival del folklore

La Regione Lazio promuove i festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, riconoscendone il valore storico e culturale e la rilevante funzione di promozione delle tradizioni culturali e d’integrazione sociale, anche nei confronti dei cittadini laziali residenti all’estero. Per tali ragioni e in accordo con quanto previsto dalla LR n. 15 del 2014 è stato approvato l’avviso finalizzato ad aggiornare l’Albo regionale dei festival del folklore, con la conferma dei festival già iscritti, in possesso dei requisiti, e con l’inserimento delle nuove iscrizioni. Si tratta di festival che si svolgono a cadenza periodica, il cui programma prevede l’esibizione di più gruppi e spettacoli all’interno di un coerente progetto culturale. L’iscrizione all’Albo costituisce condizione per l’accesso ai benefici previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera h), della Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15. Possono presentare la domanda di iscrizione all’albo i Comuni del Lazio, in forma singola o aggregata con altri Comuni, che hanno promosso o realizzato nei loro territori festival di cui all’articolo 3, per almeno due anni, nell’ultimo decennio. Le istanze di prima iscrizione e le istanze di conferma, devono essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) il 17 ottobre 2024. Sito web