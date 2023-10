Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese di Maria Adele Cerizza









Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Basilicata: fondi ai Comuni per restauro patrimonio rurale

Pubblicata sul Bur Basilicata la Dgr n. 589/2023 con la quale è stato approvato l’incremento della dotazione finanziaria della Sotto-Misura 7.6 “Investimenti per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale del paesaggio rurale e dei siti”, il cui bando ha previsto la concessione di un contributo in conto capitale con una intensità di aiuto pari al 100% dell’investimento ammesso, per un massimale progettuale di 40.000 euro. Attraverso queste risorse i Comuni beneficiari potranno recuperare, a seconda dell’intervento progettato, piccole strutture rurali ad uso collettivo collegate all’identità rurale quali corti, fontane, pozzi, lavatoi, forni, jazzi (ricoveri temporanei per bestiame), casini (costruzioni rurali generalmente a due piani fuori terra), cappelle, mulini ed aree riconducibili al patrimonio paesaggistico delle comunità rurali, potranno dar vita o ripristineranno musei e centri espositivi, incrementando le condizioni di attrattività dei territori rurali con ricadute positive sull’economia rurale e sulla qualità della vita delle comunità lucane residenti. Sito web

Lazio: contributi allo spettacolo dal vivo annualità 2024

Pubblicato dalla regione Lazio un bando per contributi allo spettacolo dal vivo che chiuderà il 31 ottobre prossimo. L’ammontare del contributo regionale concesso per ciascun intervento non può essere superiore alla differenza fra il totale delle spese ammissibili e il totale delle entrate relative alla realizzazione delle attività previste nel progetto al netto del contributo regionale. Il contributo è concesso nel rispetto di tutti i seguenti massimali e limiti: 80% delle spese ammissibili ( minimo 30.000 euro, massimo euro 50.000). Le istanze per l’ammissione a contributi devono essere compilate obbligatoriamente, pena l’esclusione, avvalendosi della procedura disponibile sulla piattaforma del sistema GecoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it, applicativo che richiede il preventivo accreditamento dei soggetti richiedenti da effettuare seguendo le indicazioni riportate (per i soggetti già accreditati sul sistema le credenziali di accesso rimangono le stesse). La domanda può essere presentata solo da Enti pubblici o da soggetti giuridici privati, ma non da persona fisica. In particolare il “Paragrafo 5 – Circuiti regionali “ è rivolto esclusivamente agli Enti locali. Sito web

Sardegna: contributi per istituzione di scuole civiche di musica

L’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi per l’anno scolastico 2023/2024 e rilevazione dei dati in relazione all’avviso interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 16 ottobre 2023 esclusivamente per via telematica all’indirizzo pec del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema: pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it. Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare:il Responsabile del Settore Sport e Spettacolo, Dott. Valentino Massa – tel. 070 6066033 email: vmassa@regione.sardegna.it- Sig.ra Marinella Pisu tel 070 6064023 – email: mpisu@regione.sardegna.it. Sito web

Provincia autonoma Bolzano: contributi per infrastrutture acqua potabile in zone svantaggiate

La giunta della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato il regolamento sui criteri di assegnazione dei contributi a favore di misure di costruzione nell’ambito dell’approvvigionamento pubblico di acqua potabile. Gli impianti funzionalmente necessari per l’approvvigionamento pubblico di acqua potabile in “situazioni svantaggiate” ricevono contributi fino al 70% dei costi ammissibili per la progettazione, la costruzione e il ripristino. Per rientrare nei parametri previsti per questi contributi è necessario che la tariffa dell’acqua potabile del gestore o del Comune sia superiore alla tariffa minima di 65 centesimi di euro al metro cubo e che l’investimento previsto sia superiore alla soglia di aggravamento. È possibile richiedere un contributo se sono soddisfatti i criteri di difficoltà e se la stima dei costi supera i 100.000 euro. Questi progetti possono essere sostenuti con il 50-70% dei costi riconosciuti. L’importo massimo erogabile è di 2 milioni di euro all’anno, o di 4 milioni di euro, spalmati su un periodo di tre anni. I contributi possono essere cumulati con quelli statali o previsti dall’Unione europea. Le domande possono essere presentate all’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche dal 1° gennaio al 30 aprile prima dell’inizio dei lavori. Sito web

Veneto: contributi a Comuni e Province per piccoli interventi di bonifica ambientale

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto un bando con contributi a Comuni e Province per piccoli interventi di bonifica ambientale. Possono partecipare all’iniziativa, mediante presentazione di una domanda, le Amministrazioni comunali e provinciali della Regione del Veneto, nonché la Città Metropolitana di Venezia. Il budget disponibile è pari a 3.284.218 euro. La domanda di contributo, redatta secondo il modello in calce al bando, potrà essere trasmessa alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2023 (pena la non ammissibilità dell’istanza) a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.veneto.it . Copia integrale del Bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito web regionale: www.regione.veneto.it nella Sezione “Bandi-Avvisi-Concorsi”. Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto - DirezioneAmbiente e Transizione Ecologica, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica certificata: ambiente@pec.regione.veneto.it.