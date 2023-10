Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese di Maria Adele Cerizza

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Campania: contributi per informazione su siti Unesco regionali

Con decreto dirigenziale 68/2023, pubblicato sul Burc n. 71/2023, è stato approvato l’avviso pubblico per sostenere le iniziative degli enti gestori dei siti Unesco in Campania ( Comune di Napoli, Pompei, Caserta eccetera) volte a potenziarne le attività di divulgazione e informazione, inclusa l’apposizione e manutenzione di segnaletica presso i siti puntuali, anche tramite Qr-code. Le risorse disponibili sono assegnate nella forma di contributo a fondo perduto del valore massimo di 25.000 euro pari al 70% dell’importo complessivo per la realizzazione di ogni intervento. Le istanze potranno essere inviate alla pec staff.501291@pec.regione.campania.it a partire dal 30 ottobre 2023 fino alle ore 23:59 del 6 novembre 2023. Sito web

Emilia Romagna: contributi aree già interessate da attività estrattive 2023

Pubblicato un bando rivolto ai Comuni della Regione Emilia-Romagna riguardante l’attribuzione, concessione e liquidazione dei contributi per interventi di recupero e valorizzazione di aree già interessate da attività estrattive. Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a 450.000 euro. I singoli progetti, il cui costo al lordo dell’Iva non dovrà essere inferiore a 20.000 euro, potranno essere finanziati per un importo massimo di 150.000 euro. Il contributo potrà coprire il 100% del costo del singolo progetto finanziato. La domanda per ottenere i contribute deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna entro le ore 12:00 del 3 novembre 2023, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo DifesaTerritorio@postacert.regione.emilia-romagna.it. Segreteria del Responsabile del Procedimento: 051-5276811 – difsuolo@regione.emilia-romagna.it Funzionari referenti: Christian Marasmi, tel. 051-5276867. Sito web

Emilia Romagna: fondo per i Comuni a rischio di squilibrio finanziario

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un avviso pubblico per continuare a sviluppare il proprio ruolo di sostegno e collaborazione agli enti locali, in particolare in rapporto ai Comuni in squilibrio finanziario svolgendo il proprio ruolo istituzionale di sussidiarietà e assistenza agli enti locali del proprio territorio. Le risorse disponibili per la partecipazione al Fondo di erogazione ammontano a 50.000 euro per l’esercizio 2023 e a 300.000 euro per l’esercizio 2024. È previsto un massimale di 100.000 euro all’anno per ciascun Comune partecipante al Fondo di erogazione. Ulteriori richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere comunicate al seguente indirizzo mail: fondosquilibrio@regione.emilia-romagna.it. Le domande vanno presentate entro il 23 ottobre 2023. Sito web

Marche: restauro beni culturali nei Colli Esini

La Regione Marche ha pubblicato un bando per il restauro dei beni culturali nei Colli Esini. Il bando punta a ostenere l’attrattività del territorio, sia a fini insediativi, sia a fini turistici, grazie alla attivazione di azioni di sistema per la valorizzazione delle risorse locali, per l’organizzazione dell’offerta turistica e culturale, per la qualificazione dei servizi ai cittadini, alle imprese, ai turisti. In particolare si intendono sostenere investimenti pubblici per il recupero di edifici storico-monumentali, siti archeologici e manufatti storici in genere. La dotazione finanziaria assegnata al bando ammonta a 175.967 euro. Il bando è rivolto ai Comuni proprietari di edifici. Sono ammissibili all’aiuto i costi per le attività di seguito riportate: 1. Restauro, recupero e riqualificazione di edifici e manufatti del patrimonio culturale; 2. Allestimenti e attrezzature necessarie alla funzionalità del bene. È compresa la realizzazione di tettoie protettive di scavi archeologici, opere di pavimentazione e sistemazione a verde di aree di stretta pertinenza degli edifici/manufatti oggetto di intervento e la realizzazione di segnaletica informativa; 3. spese immateriali quali quelle relative all’acquisizione di consulenze o servizi specialistici . La domanda di sostegno può essere caricata in SIAR fino alle ore 13,00 del giorno 27 novembre 2023. Sito web

Coesione: bando 2023 su misure a sostegno dell’informazione

La Commissione europea ha aperto il bando 2023 per “Misure di informazione sulla politica di coesione dell’Ue” con un budget pari a 7.000.000 euro . L’obiettivo è fornire sostegno alla produzione e diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione europea, incluso il Fondo per la transizione giusta, il Piano di ripresa per l’Europa o lo Strumento di sostegno tecnico. Le proposte dovrebbero illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le priorità politiche dell’Ue e nell’affrontare le sfide attuali e future che impegnano l’Unione, gli Stati membri, le regioni e le amministrazioni locali. L’obiettivo è coinvolgere gli stakeholder (incluso autorità nazionali, regionali e locali, beneficiari, imprese, mondo accademico) per comunicare l’impatto della politica di coesione sulle loro regioni e alimentare il dibattito sul futuro di tale politica e, più in generale, sul futuro dell’Europa. La sovvenzione Ue potrà coprire fino all’80% dei costi ammissibili del progetto, per un massimo di 300.000 euro. Scadenza: 9 gennaio 2024. Sito web