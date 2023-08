Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese di Maria Adele Cerizza









Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: Bando RECAP

Il bando eroga contributi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio degli enti locali e dei gestori dei parchi regionali. Sono ammissibili sedi e strutture dove viene svolta l'attività amministrativa dell'ente, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, biblioteche. Sono finanziati interventi di riqualificazione edilizia e per impianti a fonti rinnovabili, nonché per l'utilizzo e la gestione degli impianti per ottimizzare i consumi energetici. Dotazione finanziaria 25.000.000 di euro. La domanda di partecipazione al bando, una sola per ente richiedente, deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Bandi online dalle ore 10.00 di martedì 12 settembre 2023 alle ore 16.00 di giovedì 14 dicembre 2023. Sito web



Piemonte: contributi ai Comuni per il recupero dei beni confiscati

La Regione Piemonte prevede l'erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai Comuni. La disponibilità del bilancio regionale per l'annualità 2023-2024 è pari a complessivi 691.859,13 euro. Il presente bando prevede le condizioni ed i requisiti necessari per beneficiare dei contributi da parte dei Comuni del Piemonte assegnatari di beni confiscati alle mafie che ne faranno richiesta. Possono essere riconosciuti i contributi per: a) spese connesse al recupero o all'adeguamento di beni volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni immobili confiscati; b) spese relative a progetti sociali nei beni immobili confiscati destinati a fini sociali. Per ciascun progetto ammesso è concesso un contributo non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile fino comunque ad un massimo di 50.000,00 euro per ciascun intervento.Sono altresì ammesse le domande dei Comuni che hanno in corso le procedure di assegnazione del bene, purché le stesse si esauriscano entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Scadenza: 25 settembre 2023 . Sito web



Bando Not&Sipari: II scadenza 2023

La Fondazione CRT - presente in Piemonte e Valle d'Aosta - con il bando Not&Sipari interviene in modo sistematico a sostenere iniziative ed eventi musicali, teatrali o coreutici di tipo prettamente professionale, sperimentale e comunque di rilevanza locale. I progetti potranno avere per oggetto: stagioni teatrali, musicali o di danza; rappresentazioni teatrali o coreutiche, spettacoli di musica eseguiti dal vivo, forme di spettacolo interdisciplinari, realizzate anche grazie all'ausilio di strumenti digitali e nuove tecnologie; premi e concorsi in ambito teatrale, musicale o coreutico che non prevedano alcuna quota di iscrizione da parte dei concorrenti. In generale tutti i progetti devono essere pensati in maniera sostenibile, inclusiva per tutti, accessibile per tutti, valorizzando il lavoro dei giovani e la parità di genere. Possono presentare domanda di contributo: Comuni, Province , Comunità montane o collinari; le organizzazioni senza scopo di lucro e non esercenti impresa e cooperative dello spettacolo . Il singolo contributo potrà avere un valore massimo di 40.000 euro. Il cofinanziamento da parte dell'ente richiedente non potrà essere inferior al 66% dei costi del progetto ammissibili . Scadenza: 15 settembre 2023. Sito web



Lazio: contributi per lo spettacolo dal vivo (2023)

Ammonta a 769.600 euro la dotazione dell'avviso pubblico, finanziato con fondi regionali, destinato alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, archeologico, monumentale e storico del Lazio attraverso attività di spettacolo dal vivo. I progetti da presentare dovranno prevedere la realizzazione di almeno 10 spettacoli dal vivo tra il 14 luglio 2023 e il 30 settembre 2024 nei seguenti ambiti territoriali : Città d'Etruria; Ville di Tivoli ; Città di Fondazione; Cammini della spiritualità e Arte sui cammini, con riferimento ai tratti laziali della Via Francigena, Cammino di Francesco e del Cammino di San Benedetto; Sistema di Ostia Antica e Fiumicino; Sistema della Via Appia Antica . Possono presentare domanda, in forma singola o in partenariato, i seguenti soggetti che siano proprietari del bene o in possesso di un titolo di disponibilità: Enti locali Enti di gestione delle aree naturali protette Enti pubblici regionali che operino per favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Regione. Scadenza : 28 agosto 2023. Sito web



Emilia Romagna: risorse per la progettazione dei piani per l'eliminare le barriere architettoniche (PEBA)

Il "Bando PEBA 2023" è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 1326 del 31/7/2023. Si propone di promuove l'elaborazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche ("PEBA"), con l'obiettivo di rafforzare e qualificare le condizioni di accessibilità degli edifici e dei luoghi urbani ed extraurbani da parte di coloro che li abitano senza distinzione di genere, età, stato di salute, cultura, etnia, ceto e classe d'appartenenza. Per questo è prevista la concessione di risorse ai Comuni che alla data di pubblicazione del Bando siano privi di un PEBA adottato, come contributo a fondo perduto per finanziare le attività di redazione dei PEBA. Le risorse disponibili sono pari a 901.644 euro,. Gli Enti devono comunque garantire una quota di cofinanziamento minimo locale al contributo regionale ottenuto, variabile in base alla dimensione demografica del Comune. Scadenza prevista il giorno 09 ottobre 2023, alle ore 12.00. Sito web