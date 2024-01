Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Friuli: festa della Patria del Friuli 2024

L’ ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane - ha pubblicato un bando volto a sostenere le manifestazioni culturali realizzate dagli enti locali per celebrare la data di costituzione dello Stato patriarcale friulano, il 3 aprile 1077. Per l’anno 2024 sono a disposizione 57.500 euro. Potranno accedere ai fondi i Comuni aventi la propria sede legale nei territori delle ex province di Gorizia, Pordenone, Udine e i sette Comuni friulani della Regione Veneto (Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto). Saranno finanziate le attività tese a valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano. In particolare: eventi volti a far conoscere e/o approfondire le lingue, la storia e la cultura del Friuli; ma anche la stampa e diffusione di pubblicazioni che abbiano il medesimo obiettivo; infine l’allestimento di spettacoli teatrali o musicali in lingua friulana. Saranno escluse le domande il cui contributo richiesto sia di importo inferiore a 500 euro, oltre che le domande la cui spesa ritenuta ammissibile sia di importo inferiore a 555,56 euro. Le attività culturali potranno essere realizzate da un singolo ente locale oppure da aggregazioni. Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 12 febbraio 2024, esclusivamente mediante invio via pec all’indirizzo: arlef@certgov.fvg.it . Sito web

Friuli: contributi per sistemare tombe monumentali edificate ante 1950

Al fine di tutelare il patrimonio culturale e di interesse religioso regionale e di evitarne il deterioramento, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni per la sistemazione delle tombe monumentali edificate entro l’anno 1950. Il contributo è concesso con procedura valutativa a sportello ai sensi dell’articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura massima di 35.000 euro a Comune fino all’esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale. La domanda è redatta dal legale rappresentante del Comune o suo delegato, utilizzando la modulistica scaricabile dal menu di destra di questa pagina, e presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 16/2023, tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) territorio@certregione.fvg.it , corredata della relazione descrittiva dell’intervento da realizzare, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma. Sito web

Enti locali: “ADOZIONE AppIO” Comuni

Pubblicato un avviso che attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del Pnrr, finanziato nell’ambito dell’Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, la Misura 1.4.3 riguardante “ADOZIONE AppIO”. L’importo del finanziamento concedibile ai Comuni italiani è individuato in un importo forfettario determinato in funzione del numero di servizi attivati e della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto Attuatore. Sono invitati a presentare proposte a valere sul presente avviso esclusivamente i Comuni. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30 milioni di euro. Il 40% di tali risorse è destinato al finanziamento nei Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. L’avviso sarà aperto fino a esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 23.59 del 1° marzo 2024. Sito web

Enti locali: “Abilitazione al cloud per le PA locali” Comuni

Pubblicato un avviso che attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del Pnrr, l’Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”. Sono invitati a presentare proposte esclusivamente i Comuni. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a 50 milioni di euro. Tra le iniziative finanziabili figurano: implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione. Sono ammissibili a contributo tutte le attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione della migrazione e formazione dei servizi avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020. L’avviso sarà aperto fino a esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 23.59 del 29 marzo 2024. Sito web

Enti locali: european City Facility bando 2024

Resterà aperto fino al 15 marzo il 6° bando dello European City Facility (EUCF), lo strumento finanziato nel quadro di LIFE -Sottoprogramma Transizione all’energia pulita per sostenere municipalità e autorità locali nello sviluppo di un concept di investimento (Investment Concept) relativo all’attuazione di azioni contenute nei loro piani d’azione per il clima e l’energia.I progetti di investimento nel settore dell’energia sostenibile possono riguardare tutti gli investimenti sul lato della domanda di energia che contribuiscono al miglioramento delle prestazioni energetiche e al conseguimento di risparmi energetici, in particolare relativamente ai seguenti settori: edifici pubblici, edifici privati residenziali e non residenziali, energie rinnovabili integrate negli edifici, reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, mobilità urbana sostenibile, infrastrutture energetiche innovative, infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile e illuminazione pubblica (elenco non esaustivo). Il bando finanzierà un massimo di 75 progetti, con un contributo finanziario fisso di 60.000 euro a progetto. Il budget del bando è di 4,5 milioni di euro suddivisi su 3 zone geografiche: Europa centrale: 1,8 milioni (saranno finanziate 30 proposte); Paesi del Nord e Europa occidentale: 1,14 milioni (saranno finanziate 19 proposte); Europa meridionale(che comprende l’Italia): 1,56 milioni (saranno finanziate 26 proposte). Sito web