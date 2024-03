Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: interventi su alloggi per donne vittime di violenza di genere

Il bando è rivolto a Comuni e forme associative tra i Comuni e Aziende pubbliche di servizi alla Persona (ASP). Gli interventi finanziati tramite i contributi previsti dal bando sono finalizzati ad aumentare l’offerta di posti letto da destinare a soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza di genere e loro figli e figlie minori (case rifugio) per l’accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello). Il bando si inserisce quindi nel novero delle azioni di sostegno e supporto alle donne in fuoriuscita da percorsi di violenza e dei loro figli/e minori, anche destinate all’autonomia abitativa. Interventi finanziabili sono: acquisto di alloggi, nuova costruzione, interventi di ristrutturazione o di adeguamento normativo, interventi di manutenzione straordinaria. Le risorse ammontano a 1.000.000 euro. Il contributo regionale riconosciuto per ciascun intervento: non potrà essere superiore a 110.000 euro e potrà garantire la copertura massima del 100% del costo complessivo. Scadenza dei termini di partecipazione: 31 maggio 2024. Sito web

Emilia Romagna: contributi a festival e rassegne di cinema e audiovisivo

La Regione Emilia-Romagna ha aperto un bando rivolto a enti locali, enti pubblici, scuole, università e enti di formazione. Sono previsti contributi fino al 50% dei costi ammessi. Tutti i progetti devono essere realizzati sul territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. I contributi sono erogati per festival triennali, festival annuali o rassegne annuali. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda scegliendo tra le tre tipologie previste. L’entità del contributo sarà determinata, secondo il metodo del “funding gap”, tenendo conto del punteggio ottenuto, del costo del progetto, dell’eventuale contributo regionale assegnato nella edizione precedente. Scadenza termini partecipazione : 26 marzo 2024, ore 16:00. La domanda di contributo dovrà essere compilata e inviata alla Regione esclusivamente per via telematica tramite piattaforma Sib@c: https://servizifederati.Regione.emilia-romagna.it/SIBAC. Sito web

Liguria: contributi a sostegno della gestione associata di uno o più servizi

La Regione Liguria ha aperto un bando rivolto alle Unioni di comuni e ai Comuni che stipulano convenzioni per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei seguenti servizi in base alla legge regionale 16/2022, per l’anno 2024: organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo e segnatamente: ragioniere, ufficio tecnico e Suap; polizia municipale e polizia amministrativa locale e, segnatamente: polizia locale con esclusivo riferimento al servizio svolto dal 1° giugno al 30 settembre 2024. Le convenzioni devono essere state deliberate dai consigli degli enti partecipanti, essere sottoscritte dai rappresentanti legali degli enti stessi alla data di presentazione dell’istanza e devono indicare l’ente capofila. Le convenzioni dovranno avere come requisito demografico minimo complessivo degli enti partecipanti 3.500 abitanti ovvero 2.100 abitanti per le convenzioni cui partecipino Comuni appartenuti a comunità montane. Il contributo massimo concedibile è di 15.000 euro e l’importo residuale viene ripartito tra tutte le convenzioni ammesse in modo proporzionale al punteggio ottenuto. Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 1° aprile 2024. Sito web

Toscana: contributi per impianti e spazi sportivi pubblici degli enti locali

La Regione Toscana ha previsto contributi per il miglioramento e la qualificazione del sistema di impianti e di spazi sportivi pubblici degli enti locali. Potranno presentare le istanze di contributo i soggetti che nelle annualità 2021, 2022 e 2023 non risultano beneficiari di contributi straordinari previsti dalla Regione stessa. I soggetti beneficiari del contributo in conto capitale devono: avviare i lavori entro il 30/11/2024; completare le opere finanziate entro il 30/11/2025; presentare la rendicontazione entro il 31/12/2025. Gli interventi ammessi a contributo riguardano: l’ampliamento di spazi e impianti sportivi e realizzazione di nuovi impianti; il recupero funzionale, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico, l’efficientamento energetico, la messa a norma e la messa in sicurezza volti al miglioramento e alla qualificazione dell’offerta di servizi e impianti sportivi; gli interventi di realizzazione di nuovi spazi attrezzati e aree verdi che favoriscano la pratica motoria e sportiva; l’acquisto di arredi e attrezzature sportive collegati a un impianto/spazio sportivo. Budget pari a 8 milioni di euro. Il contributo prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte dei soggetti titolari dei progetti, di almeno il 10% del costo complessivo di ogni intervento. Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 13 del 9 aprile 2024. Sito web

Regiostars Awards 2024: premio a progetti più innovativi di sviluppo regionale

Aperta la 17a edizione del concorso che premia i progetti più innovativi di sviluppo regionale. C’è tempo fino al 31 maggio 2024 per partecipare a Regiostars Awards, il concorso dell’Ue che ogni anno premia i progetti più innovativi di sviluppo regionale. L’iniziativa, organizzata dalla Dg Politica Regionale e Urbana della Commissione europea, mira a selezionare e premiare progetti finanziati dai fondi della politica Ue di coesione che dimostrano eccellenza e nuovi approcci nello sviluppo regionale. I Regiostars Awards rappresentano un ambito riconoscimento per le regioni dell’Ue, perché permettono di dare visibilità e condividere realizzazioni che hanno avuto un impatto positivo sul territorio e che possono essere fonte di ispirazione per altre Regioni europee. Quest’anno è possibile candidare progetti per cinque categorie: 1. un’Europa intelligente e competitiva: promuovere la competitività, l’innovazione e la resilienza economica; 2. un’Europa verde: la transizione ecologica come fattore abilitante dello sviluppo regionale; 3. un’Europa connessa: migliorare la mobilità e la connettività tra le Regioni; 4. un’Europa sociale e inclusiva: realizzare un’Europa più inclusiva sfruttando i talenti regionali; 5. un’Europa più vicina ai cittadini: promuovere lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi di territori. Sito web