Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese di Maria Adele Cerizza









Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: digitalizzazione del patrimonio culturale (Digital humanities)

La Regione Emilia Romagna intende incrementare in modo significativo l'accesso al patrimonio culturale attraverso soluzioni digitali cogliendo i vantaggi della digitalizzazione ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e hai soggetti pubblici. Destinatari della Linea di intervento 1 sono i Comuni, le Unioni di Comuni Città Metropolitana di Bologna Consorzi pubblici ovvero persone giuridiche pubbliche a struttura associativa Aziende Usl. La percentuale massima e l'importo massimo del contributo concedibile variano a seconda della linea di intervento e in funzione della tipologia di proponente e delle caratteristiche dei progetti presentati dai soggetti pubblici: nella misura dell'80% delle spese ritenute ammissibili, sino a un massimo di euro 300.000, per progetti che prevedono costi minimi pari a 30.000 e non superiori a euro 500.000; nella misura massima del 70% delle spese ritenute ammissibili, sino ad un massimo di euro 2.000.000, per progetti di rilevanza regionale che prevedono costi compresi fra euro 501.000 e euro 3.000.000. Le domande vanno inviate alla regione tramite l'applicativo Sfinge2020 dalle ore 13,00 del 13 luglio 2023 alle ore 16.00 del 16 ottobre 2023. Sito web

Friuli Venezia Giulia: contributi per interventi edilizi di nidi d'infanzia, centri per bambini e genitori, spazi gioco

Pubblicato un Bando per il finanziamento di interventi edilizi destinati a servizi per la prima infanzia a valere sulla dotazione del Fondo per le spese di investimento per l'anno 2023 Possono presentare domanda: enti locali, che gestiscono, o intendono gestire o esternalizzare i servizi per la prima infanzia o altri soggetti pubblici. Sono ammissibili a contributo gli interventi edilizi afferenti a immobili, ubicati sul territorio regionale, riconducibili alle seguenti categorie : nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, escludendo quindi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria. È ammissibile una sola domanda per edificio. Per gli enti locali il contributo copre il 100% della spesa ammissibile fermo restando il limite minimo della spesa ammissibile pari a 35.000 euro e il limite massimo della stessa corrispondente a 2.000.000,00 euro per gli interventi di nuova costruzione ed a 400.0000,00 euro per gli altri interventi.Le domande di contributo possono essere inviate dal 06 luglio /2023 al 15 settembre 2023. Sito web

Lombardia: misure di sostegno per interventi su impianti pubblici e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane

Regione Lombardia riconosce nell'agricoltura di montagna uno strumento atto a consentire la valorizzazione del patrimonio, a rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, anche per contrastare il fenomeno dei terreni abbandonati. Pertanto, la misura intende supportare le strutture zootecniche di montagna, al fine di valorizzare e potenziare le attività già presenti, rafforzandone l'economia e il ruolo nella difesa del territorio e del paesaggio. Sono soggetti beneficiari i seguenti soggetti pubblici proprietari di terreni agricoli e/o di fabbricati e strutture ad uso zootecnico, situate nell'ambito territoriale di riferimento: Comuni; Comunità Montane; Università; Il progetto di investimento deve avere un costo compreso tra 50.000 euro e 500.000 euro; il contributo massimo è a pari a 200.000 euro. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.000.000 euro sull'esercizio finanziario 2023 e 1.000.000,00 euro sull'esercizio finanziario 2024. Domande dal 30 agosto 2023 al 29 settembre 2023. Sito web

Sardegna: contributi per la salvaguardia della montagna e misure di sostegno a favore dei comuni totalmente e parzialmente montani

Pubblicato l'avviso per l'erogazione di contributi per la salvaguardia della montagna e per misure di sostegno a favore dei comuni totalmente e parzialmente montani, a valere sul Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (Fosmit). Le risorse finanziarie disponibili sono pari a 11.210.177 euro. Possono richiedere i contributi: le Comunità Montane e/o le Unioni di Comuni composte da Comuni totalmente o parzialmente montani I richiedenti dovranno presentare iniziative che riguardano queste linee di intervento: tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori ; creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli idroelettrici; prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani; incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economica o sociale dei territori montani ed iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori. Le istanze dovranno essere presentate dal 25 luglio /2023 e fino alle ore 13:00 dell'8/9/2023. Sito web

Pnrr, da Invitalia e Digital Library del MiC 3 gare per digitalizzare il patrimonio culturale di regioni e province autonome

Quasi 33 milioni di euro per digitalizzare i materiali cartacei e fotografici, oggetti museali e microfilm conservati nei luoghi della cultura di Regioni e Province autonome. È quanto prevedono le tre procedure di gara per la conclusione di Accordi Quadro pubblicate dalla Centrale di committenza Invitalia per i progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale previsti dal Pnrr. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del supporto tecnico operativo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della cultura in favore dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library per la misura agevolativa "Patrimonio culturale per la prossima generazione" della Componente 3 "Turismo e Cultura 4.0", dedicata ai servizi di produzione per l'incremento delle risorse digitali culturali. Per presentare le offerte c'è tempo fino al 4 agosto 2023. Tutti i dettagli sono disponibili sulla Piattaforma Invitalia Gare Telematiche-InGaTe. Sito web