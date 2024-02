Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Piemonte: sostegno interventi di impiantistica sportiva anno 2024

Pubblicato dalla Regione Piemonte un bando relativo a contributi a fondo perduto a favore di enti locali: Province e Città Metropolitana; Unioni di Comuni; Comuni e loro consorzi, Organizzazioni sportive e altri enti per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi, al fine di qualificare e valorizzare l’offerta sportiva, per una pratica sempre più accessibile, diversificata e di qualità. Le tipologie di intervento ammesse a contributo sono: interventi di adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie; abbattimento delle barriere architettoniche funzionali al miglioramento dell’accessibilità e della fruizione a favore delle persone con disabilità; interventi a sostegno dell’impiego delle fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico al fine di ridurre l’impatto sull’ambiente e migliorare le condizioni di utilizzo degli impianti agevolando l’affidamento in gestione degli stessi; interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi esistenti, non ricadenti nelle precedenti tipologie; sono compresi in tale tipologia anche gli interventi di rifunzionalizzazione di spazi sportivi esistenti, finalizzati ad attribuirne una diversa destinazione sportiva. La dotazione finanziaria complessiva è di 4.155.610 euro. Domande dal 1° febbraio 2024 al 2 aprile 2024, ore 12:00. Sito web

Lazio: contributi per manifestazioni nei parchi

Pubblicato un avviso rivolto ai Comuni del Lazio, ai municipi del Comune di Roma e agli enti gestori delle riserve e dei parchi regionali per manifestazioni da realizzare nel territorio della Regione nel periodo tra il 15 marzo e il 30 giugno 2024. L’avviso, con scadenza il 26 febbraio 2024, prevede la concessione di contributi di importo non superiore all’80% del costo complessivo dell’iniziativa e, comunque, nel limite massimo di: a) 30.000 euro per i Comuni con oltre 15.000 abitanti, per gli Enti Parco e per i Municipi di Roma Capitale; b) 20.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti; c) 10.000 euro per i Comuni con meno di 5.000 abitanti. Il budget complessivo è pari a 1.500.000 euro. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma informatica disponibile al seguente link: https://webapp.regione.lazio.it/comuni5/ come meglio descritto nel Manuale d’uso dell’applicativo al quale si rimanda per ulteriori dettagli. Sito web

Liguria: contributi ai Comuni per minorenni in strutture residenziali socioeducative

Concessione di contributi ai Comuni liguri con popolazione fino a 10.000 abitanti per spese sostenute in favore di minorenni collocati in strutture residenziali socioeducative. L’avviso dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.000.000 euro di cui: 300.000 destinati ai Comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2023 fino ai 1.000 abitanti; 350.000 euro destinati ai Comuni con popolazione residente compresa fra i 1.001 e i 3.000 abitanti; 350.000 euro destinati ai Comuni con popolazione residente a compresa fra i 3.001 e i 10.000 abitanti. Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno 2023 riferite a rette: per l’inserimento in strutture socio-educative residenziali di minorenni affidati dal Tribunale ai servizi sociali del Comune; per l’inserimento in strutture socio-educative residenziali di maggiorenni fino agli anni 21 per i quali sia stato disposto il cosiddetto “prosieguo amministrativo” della tutela. Sono escluse le spese riferite all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in quanto già oggetto di supporto economico dello Stato attraverso apposito fondo nazionale. I Comuni potranno scegliere solo una delle seguenti opzioni: a) Richiesta diretta: le fatture della/e struttura/e sono intestate al singolo Comune, il quale presenta direttamente la richiesta alla Regione. Il contributo viene liquidato al Comune richiedente; b) Richiesta attraverso il Comune capofila. Scadenza l’11 aprile 2024. Sito web

Lombardia: Programma Asse Housing Sociale

La Regione Lombardia ha aperto un bando per la messa a disposizione, in locazione permanente e temporanea a canoni sostenibili, di patrimonio immobiliare pubblico e privato (Asse Housing Sociale). Potranno accedere all’agevolazione regionale i soggetti pubblici che siano proprietari o abbiano la piena disponibilità, per l’intera durata del servizio abitativo oggetto di contributo, degli immobili da destinare a servizi abitativi sociali e che attuino in forma diretta la proposta di intervento presentata. I destinatari finali del programma sono nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione o un mutuo. La dotazione finanziaria messa a disposizione è pari a 13.843.277 euro. Sono ammissibili proposte di intervento, realizzate nei Comuni della Regione Lombardia che prevedano interventi di recupero edilizio, su immobili non utilizzati, la cui unità minima di intervento può essere costituita: dall’intero edificio; da una porzione definita di edificio (intero piano, intero corpo scala); da alloggi sparsi nell’ambito dello stesso Comune, purché gestiti con progetto unitario costituito da un numero minimo di 10 alloggi. Domande dal 19 marzo al 30 aprile 2024. Sito web

Data space per comunità intelligenti e sostenibili: in arrivo il nuovo bando per progetti pilota

Aperto il bando dell’iniziativa europea “Data Space for Smart and Sustainable Cities and Communities (DS4SSCC)” che sarà rivolto a progetti pilota nell’ambito della sua implementazione. L’iniziativa promuove la creazione di uno spazio dati per città e comunità sostenibili e intelligenti, come strumento per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e di Sviluppo Sostenibile. In questo contesto, le amministrazioni locali e il loro ecosistema sono incoraggiati a proporre progetti pilota nell’ambito della fase di implementazione dell’iniziativa. Il budget disponibile è di 15 milioni di euro e sarà destinato alle 10-12 proposte selezionate. Inoltre, per garantire il successo di questi progetti pilota, verrà fornito un supporto completo, tra cui un programma di mentoring e formazione guidato da esperti. Sito web