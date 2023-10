di Maria Adele Cerizza









Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Piemonte: contributi per “Giornata regionale della gratitudine alle forze dell’ordine per il contrasto alle mafie” 2024

La Regione Piemonte ha istituito la “Giornata regionale della gratitudine alle forze dell’ordine per il contrasto alle mafie” da celebrare ogni anno il 16 gennaio. Per l’anno 2024 si intendono sostenere gli eventi volti a esprimere riconoscenza al lavoro quotidianamente svolto dalle forze dell’ordine e valorizzare il coraggio e la dedizione espressi nell’esercizio delle loro funzioni, attraverso la concessione di contributi ai Comuni per riconoscere e promuovere l’educazione e la sensibilizzazione, su tutto il territorio regionale, dei principi di legalità e di sicurezza sociale. Destinatari dei finanziamenti sono i Comuni del Piemonte e il budget disponibile è pari a 14.500 euro. La domanda di contributo e i documenti richiesti devono essere inoltrati esclusivamente mediante la compilazione del modello B e presentati obbligatoriamente mediante invio al seguente indirizzo Pec regionale: commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it entro il 28 ottobre 2023. Sito web

Emilia Romagna: progetti su patrimonio costumistico delle rievocazioni storiche

Aperto un bando per la conservazione e il restauro dei costumi delle rievocazini storiche in Emilia Romagna. Possono presentare la domande gli nti locali e le associazioni culturali. Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del presente bando sono pari a complessivi 200.000 euro. Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa: spese per l’organizzazione e la promozione delle manifestazioni storiche; spese di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio di attrezzature e materiali; spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica per progettazione, sviluppo e verifica dei risultati; spese forfetarie di carattere generale. La domanda deve essere inviata alla Regione Emilia-Romagna esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre il 16 ottobre 2023. Sito web

Umbria: supporto a interventi di efficientamento energetico e su rischio sismico degli impianti sportivi pubblici

La Regione Umbria ha aperto un bando che concede contributi per interventi di efficientamento energetico, di produzione di energia da fonti rinnovabili, di prevenzione del rischio sismico degli impianti sportivi pubblici. Le risorse complessivamente destinate al finanziamento ammontano a 15.000.000 di euro. Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli impianti sportivi pubblici esistenti; alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo dell’impianto sportivo pubblico; al miglioramento/adeguamento sismico degli impianti sportivi pubblici esistenti. La data di scadenza per la presentazione delle domande è privista 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando avvenuta il 13 settembre 2023. Sito web

Umbria: bando per progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali annualità 2023-2024

Aperto un bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali annualità 2023-2024 Il bando prevede finanziamenti destinati alla progettualità dei Comuni dell’Umbria, singoli o in forma associata. Gli interventi possono essere promossi, progettati e realizzati dai Comuni, anche in collaborazione con il Terzo settore, il volontariato e l’associazionismo e devono riguardare la sicurezza delle comunità locali così come stabilito dalla Legge Regionale 13/2008. I progetti, oltre che insistere su aree vaste di territorio, come nel caso delle Unioni di Comuni o interi territori comunali, possono interessare specifiche aree di un territorio comunale, quali ad esempio: centri storici, centri urbani, periferie, specifici quartieri o specifiche aree (parchi pubblici, parcheggi, eccetera) ed essere composti da più azioni progettuali che investono diverse aree del medesimo territorio. Il contributo regionale copre fino al 75% del costo complessivo per il progetto, per gli Enti locali che decidono di presentare la proposta progettuale in forma associata il cofinanziamento regionale salirà all’85% La scadenza del bando è il 20 ottobre 2023. Sito web

Lazio: sostegno a biblioteche, musei e storici iscritti alle organizzazioni regionali

Ammontano a 3.320.760 euro i fondi regionali destinati al sostegno delle attività di conoscenza, conservazione, accessibilità, inclusività e diffusione del patrimonio culturale e all’ammodernamento di Biblioteche, Musei e Istituti similari, compresi gli Ecomusei e Archivi. Il contributo regionale richiesto non può superare: 15.000 euro, e in ogni caso il 90% del costo totale della LINEA DI INTERVENTO A – conto corrente; oppure 6.000 euro e in ogni caso il 90% del costo totale della LINEA DI INTEVENTO B – conto capitale. La presentazione dell’istanza deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma informatica dedicata e accessibile al link https://cugban.regione.lazio.it/bandiavvisi a partire dalle ore 12.00 di lunedì 18 settembre 2023 fino alle ore 12.00 di mercoledì 18 ottobre 2023. Sito web