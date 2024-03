Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: 10,5 milioni per rafforzare la rete ecologica regionale

La Regione Emilia-Romagna ha previsto il sostegno degli interventi finalizzati a ricomporre l’equilibrio tra l’intervento antropico e il contesto naturale, sostenendo interventi previsti nel Prioritized Action Framework (Paf). Il documento che individua i fabbisogni e le priorità di gestione dei siti Rete Natura 2000, diretti alla salvaguardia della biodiversità, con investimenti e azioni mirati e selettivi nella gestione degli ecosistemi, delle specie e degli habitat, in particolare nelle aree della Rete Natura 2000, ma anche al di fuori, con funzione di connessione (corridoio ecologico) o di stepping zone. I beneficiari dei contributi sono gli enti locali della Regione Emilia-Romagna. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 10,5 milioni di euro. La trasmissione delle domande di contributo dovrà avvenire tramite applicativo Sfinge 2020 a partire dalle ore 10.00 del giorno 20 maggio 2024 fino alle ore 13.00 del giorno 13 settembre 2024. Sito web

Lazio: contributi per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe storiche

La Regione Lazio ha aperto l’avviso pubblico da 2,4 milioni di euro per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e delle attività artistiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche. Nel Lazio ci sono 293 botteghe storiche, 29 mercati storici, 24 fiere storiche, inoltre a Roma ci sono 94 attività di commercio su aree pubbliche di valenza storica, i cosiddetti urtisti. Il contributo regionale sarà fino al 70% del totale delle spese previste per l’attuazione dei programmi per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e pari al 100% del totale delle spese previste per l’attuazione dei programmi per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per quelli in dissesto finanziario. Le risorse verranno destinate ai Comuni per misure di agevolazione a favore dei proprietari dei gestori delle attività inseriti nell’elenco regionale. Le istanze dovranno pervenire all’indirizzo Pec avvisobotteghestoriche@pec.regione.lazio.it entro le ore 23:59:59 del 31 luglio 2024. Sito web

Puglia: 360mila euro per finanziare 9 punti di facilitazione digitale

La Regione Puglia ha approvato il secondo avviso pubblico per manifestazione d’interesse rivolto ai Comuni capofila/consorzi degli ambiti territoriali sociali (Ats) per la realizzazione della rete regionale dei punti di facilitazione digitale. La misura è finalizzata all’accrescimento delle competenze digitali di base della popolazione e al contrasto al digital divide. La misura ha una dotazione finanziaria di 360 mila euro. Il soggetto proponente dovrà dunque: individuare gli spazi all’interno dei quali collocare i punti della rete di facilitazione digitale, situati presso luoghi di accesso pubblico (sportelli di erogazione di servizi alla cittadinanza, biblioteche, istituzioni scolastiche, università, Ute, infopoint, Urp) o presso centri di aggregazione sociale e/o culturale e ricreativa, per garantire equità di accesso e di partecipazione da parte della popolazione pugliese. Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul Burp e non oltre le ore 12:00 del 15/04/2024. Sito web

Toscana: al via per i Comuni il bando prima infanzia 2024-2025

Aperto il bando promosso dalla regione Toscana e finanziato dal programma regionale del Fondo sociale europeo+ 2021-2027, in particolare con le risorse assegnate all’attività 3K.6 del provvedimento attuativo di dettaglio (Pad) del programma, che rientra il Giovanisì, il progetto della Regione per l’autonomia dei giovani. Il bando si pone l’obiettivo di sostenere la frequenza nei servizi per la prima infanzia, anche per rispondere ai bisogni di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa attraverso la quale è possibile favorire la permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro. Questo bando è finanziato dalla Regione Toscana e dal Programma regionale Fse+ 2021-2027, in particolare dalle risorse assegnate alla priorità 3 “Inclusione sociale”. La scadenza per l’adesione dei Comuni al bando è fissata al 28 aprile 2024. Sito web