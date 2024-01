Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Friuli Venezia Giulia: contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche

I Comuni possono richiedere il finanziamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche, da attuarsi in applicazione dei criteri metodologici della Progettazione universale e in coerenza con le Linee guida predisaposte . Presentazione delle domande entro il 1° marzo di ogni anno. Il contributo è concesso con modalità a sportello entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell’intervento e non può, in ogni caso, superare l’importo di 100.000 euro annui. La domanda è redatta dal legale rappresentante del Comune, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito va presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): territorio@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva dell’intervento, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma. Sito web

Puglia: adeguamento norme in materia di centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

L’avviso si propone di promuovere interventi finalizzati all’adeguamento alle vigenti norme dei centri comunali di raccolta (CCR) differenziata dei rifiuti urbani nel territorio pugliese, al fine di elevare gli attuali livelli di raccolta differenziata, superando l’eterogeineità che si registra talvota a livello locale.Possono presentare domanda, le singole Amministrazioni Comunali del territorio pugliese che abbiano la piena disponibilità (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell’intervento) dell’area oggetto della proposta progettuale.Si può presentare una sola proposta porgettuale riguradante un unico CCR. Fino alle ore 12 del 12 aprile 2024. La selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento avverrà attraverso la procedura valutativa “a sportello”, per tanto si procederà a istruire e finanziare le proposte porgettuali secondo l’ordine di arrivo delle stesse e fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. La dotazione finanziaria complessiva per il presente avviso è pari a euro 13.000.000 a valere sull’Asse II “Economia Verde”, Azione 2.10 del PR Puglia 2021-27. Sito web

Toscana: contributi per interventi di prevenzione sismica in edifici pubblici

La Regione Tosdcana ha aperto un bando che finanzia interventi strutturali di prevenzione sismica negli edifici pubblici classificati come strategici o rilevanti, come ad esempio scuole, municipi, edifici di protezione civile, eccetera per il loro miglioramento, adeguamento sismico o nuova costruzione. La dotazione finanziaria del bando è pari a 45 milioni di euro, comprensiva di una riserva per le “Aree interne” ex delibera 690/2022 . Il bando è cofinanziato dal Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027, in particolare dalle risorse assegnate all’attuazione della priorità 2 (Transizione ecologica, resilienza e biodiversità), obiettivo specifico 2.4 “Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza), azione 2.4.1 ”Prevenzione sismica negli edifici pubblici” del programma stesso. Data di scadenza presentazione domande : 9 aprile 2024. Sito web

Toscana: sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica

Con decreto dirigenziale n. 26710 del 15 dicembre 2023 è stato approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica. L’avviso pubblico è articolato su due linee di finanziamento: LINEA 1 - contributi a progetti frutto della co-progettazione di cui all’art. 10 della L.R. 27/2021..Possono presentare domanda gli enti locali, singoli o associati. Scadenza: 19 febbraio 2024, ore 13:00 ; LINEA 2 – contributi a progetti che non risultino ad esito di un processo di co-progettazione, ai sensi dell’articolo 12 della L. 241/90 . Possono presentare domanda gli enti locali, singoli o associati, e le associazioni di rievocazione storica iscritte nell’Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica. Scadenza 29 gennaio 2024, ore 13:00. Sito web

Liguria: bando per piccoli Comuni per costituire comunità energetiche

Le comunità energetiche sono una strada da perseguire per migliorare la produzione, il consumo e la stabilizzazione della rete, ottimizzando i consumi energetici . Per questo Regione Liguria ha approvato la convenzione con IRE SPA, agenzia tecnica regionale del gruppo Filse, al fine di sostenere e aiutare le realtà pubbliche, specie quelle piccole dell’entroterra, per costituire Comunità energetiche e farsi trovare pronte non appena verranno definite le normative nazionali e l’implementazione del bando PNRR. Possono accedere i piccoli Comuni con meno di 5mila abitanti, le Camere di Commercio e gli Enti del settore regionale allargato (ASL, Enti Parco etc) interessati a costituire una Comunità energetica. I richiedenti potranno beneficiare di un contributo di 25mila euro in termini di servizio reso per le Comunità energetiche rinnovabili (CER) ; di 5 mila euro per le configurazioni individuali (la configurazione individuale a distanza corrisponde alla rete virtuale di una CER per un singolo auto consumatore - CACER). Il bando ha una dotazione complessiva di 100mila euro. Il bando rimarrà attivo fino al 6 febbraio 2024. I progetti per essere ammissibili a contributo devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2024. Sito web