Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese di Maria Adele Cerizza

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Friuli Venezia Giulia: contributi per progettazione e realizzazione di parchi tematici

L’ Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia concede a favore dei Comuni fino all’80% della spesa riconosciuta ammissibile e fino all’importo massimo di 2 milioni di euro, per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione di parchi tematici di cui all’articolo 4, comma 9, della legge regionale 29/2018. Le domande di concessione del contributo: devono essere presentate a partire dalle ore 8.00 del 27 ottobre 2023 e fino alle ore 16.00 del 6 novembre 2023. Le richieste devono essere corredate di uno studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, da un cronoprogramma tecnico-finanziario ed, eventualmente, da una dichiarazione sostitutiva per gli aiuti di Stato. Possono essere presentate esclusivamente tramite il servizio disponibile sul sistema Istanze online (IOL) che sarà disponibile a breve su questa pagina. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello. Sito web 

Piemonte: contributi 2023 a Unioni Montane per attività commissioni locali valanghe

La Regione Piemonte sostiene, attraverso un contributo finanziario a fondo perduto, l’acquisto da parte delle Unioni Montane di dispositivi di comunicazione in situazioni di emergenza, di strumentazione tecnica per rilevamenti nivologici e di dotazione di sicurezza per l’autosoccorso in valanga degli operatori e la partecipazione a corsi di formazione Aineva in ambito nivologico dei membri o aspiranti delle CLV. Il bando è aperto a Unioni Montane presso le quali sia stata istituita la commissione locale valanghe ai sensi del Regolamento Dpgr 18 dicembre 2020 n. 7. La dotazione finanziaria disponibile è pari a 80.000 euro. La domanda di partecipazione al bando, pena l’inammissibilità della stessa, dovrà essere firmata digitalmente e presentata dal legale rappresentante dell’Unione Montana e dovrà essere trasmessa, tramite posta elettronica certificata, al Settore Geologico (PEC geologico@cert.regione.piemonte.it). Scadenza prevista il 10 novembre 2023. Sito web

Piemonte: contributi ai Comuni per diffusione consigli comunali dei ragazzi

La Regione Piemonte ha aperto un bando con la finalità di accompagnare, attraverso un finanziamento specifico, i Comuni che intendono diffondere i consigli comunali dei ragazzi in materia di politiche dei bambini e delle famiglie, con proposte che prevedano la creazione/strutturazione/potenziamento di una “rete locale” formata da almeno un ente locale capofila proponente il progetto e da una scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado presenti sul territorio, nonché, se presenti, da organizzazioni del terzo settore operanti in ambito sociale, educativo, culturale. La dotazione finanziaria è pari a 30.000 euro. Le domande di partecipazione, redatte obbligatoriamente sulla apposita modulistica (Allegati B, C ,D) parte integrante del bando dovranno essere inviate esclusivamente in formato .PDF e via PEC, da parte dell’ente richiedente, all’indirizzo: famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it entro le ore 12.00 del 6 novembre 2023 . Sito web

Emilia Romagna: riduzione oneri a carico delle famiglie e accesso ai servizi educativi per l’infanzia

La Regione Emilia Romagna ha messo in atto una misura per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie e favorire l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni, L’investimento è finalizzato a dare attuazione alle politiche regionali di riduzione degli oneri a carico delle famiglie e sostenere pertanto il più ampio accesso a servizi di qualità contrastando le disparità determinate dalle condizioni economiche e/o territoriali in una logica inclusiva e di contrasto alle povertà educative. I Comuni e Unioni di Comuni devono inviare la richiesta di finanziamento nel limite del contributo quantificato negli stessi elenchi. Le richieste di finanziamento, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o suo delegato) del Comune/Unione devono essere inviate all’indirizzo pec progval@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il 15 dicembre 2023. Le richieste devono essere compilate attraverso la modulistica disponibile nella pagina nella sezione Presentazione candidatura. Il budget disponibile è pari a 25.698.222 euro. Sito web 

Emilia Romagna: ampliamento offerta dei servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni

Il bando intende promuovere e raccogliere la candidatura da parte di Comuni e Unioni di Comuni con riferimento a una o entrambe le due seguenti azioni: Azione A: consolidamento, per l’a.e. 2023/2024, dei nuovi posti attivati nell’anno educativo 2022/2023;Azione B: ampliamento, per l’a.e. 2023/2024, dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia. I servizi ammissibili, con riferimento alle due azioni A e B, e per i quali è ammissibile il contributo, sono: Nidi (compresi micro-nidi, nidi aziendali e sezioni primavera) e servizi sperimentali (questi ultimi esclusivamente in relazione al numero di posti destinati alla fascia di età 0-3); Piccoli Gruppi Educativi (PGE). Il budget disponibile è pari a 15.000.000 euro di cui al Pr Fse+ 2021-2027. La scadenza è il 16 novembre 2023. Sito web