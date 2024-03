Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: progetto “Comunità attive” per giustizia riparativa

La Regione Lombardia ha attivato il progetto “Comunità attive” rivolto ai Comuni di Brescia, Bergamo, Como (Azienda Sociale Comasca Lariana), Lecco, Cremona, Mantova, Monza, Lodi, Pavia, Rozzano, Varese, Milano, che rappresentano i territori su cui sono presenti interventi in materia di giustizia riparativa e di mediazione penale nonché di assistenza e tutela delle vittime di reato. Il progetto, in continuità con le esperienze precedenti, intende sostenere lo sviluppo e l’implementazione di un sistema di giustizia riparativa e di sostegno alle vittime di reato omogeneo e uniforme su base territoriale, attraverso: il consolidamento e la messa a sistema delle reti di assistenza delle vittime di reato, già operative; il rafforzamento della fruibilità e dell’accessibilità dei programmi di giustizia riparativa e di mediazione reo/vittima nelle diverse fasi del processo, con particolare attenzione alla fase esecutiva della pena, valorizzando l’utilizzo di programmi inclusivi della comunità. La dotazione finanziaria ammonta a euro 1.230.000. La domanda deve essere presentata attraverso la piattaforma bandi e servizi dalle ore 12.00 del 4 marzo 2024 alle ore 12.00 del 5 aprile 2024. Sito web

Marche: contributi per il trasporto collettivo in occasione di eventi che accrescono il traffico

Obiettivo del bando attivato dalla Regione Marche è quello di favorire le condizioni per migliorare la qualità della vita, delle città e dell’ambiente in aree congestionate, incentivando l’adozione e l’approvazione di progetti finalizzati al trasporto collettivo di persone in occasione di eventi/situazioni o periodi particolari, nei quali si prevede un gran numero di spostamenti di persone, al fine di limitare il numero dei mezzi privati circolanti e quindi l’impatto sulla qualità dell’aria. L’importo complessivo delle risorse finanziarie a disposizione è 1.000.000 di euro suddiviso tra le annualità 2024 e 2025. L’entità massima del contributo potrà essere fino al 70% della spesa ammissibile, con il limite di 50.000 euro per ciascuna istanza. La domanda per la richiesta dei contributi dovrà obbligatoriamente essere presentata e compilata on line dalle ore 12:00 del 4 marzo 2024 fino alle ore 14:00 del 5 aprile 2024. Sito web

Puglia: “Alberi per il futuro” edizione 2024

La Regione Puglia ha attivato l’edizione 2024 del progetto “Alberi per il futuro” al fine di migliorare la qualità dell’aria, di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, di contrastare le ondate di calore, l’inquinamento, la perdita di habitat e di biodiversità, il consumo, il degrado e l’artificializzazione del suolo, nonché di beneficiare del valore estetico connesso alla coabitazione con elementi del patrimonio naturale. Il Progetto è volto a sostenere i Comuni che intendono accrescere le aree verdi in ambito urbano e periurbano. Il contributo è concesso a rimborso delle spese di seguito riportate: a) fornitura materiale vegetale; b) esecuzione degli interventi comprensive dei relativi oneri per la sicurezza; c) spese tecniche (analisi di fattibilità, indagini, rilievi, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, consulenze professionali); d) costi per la realizzazione di impianti di irrigazione e distribuzione dell’acqua per le irrigazioni di soccorso nei primi due anni di sviluppo delle piante; e) costi per la manutenzione delle aree verdi nel primo anno di sviluppo delle piante. Contributo massimo per progetto: 10.000 euro Risorse totali stanziate: 250.000 euro. Scadenza presentazione domanda : 7 aprile 2024. Sito web

Commissione Europea: Capitale verde europea e Foglia verde europea

La Commissione Europea ha ufficialmente aperto le candidature per l’edizione 2026 del concorso Capitale verde europea e Foglia verde europea con scadenza il 30 aprile 2024. I premi annuali, istituiti per la prima volta nel 2010, promuovono e incentivano gli sforzi delle città europee per migliorare la qualità della vita dei loro abitanti per ridurre il loro impatto sull’ambiente locale e globale. Il premio “Capitale verde europea” viene conferito ogni anno a una città europea con oltre 100.000 abitanti che si sia dimostrata leader nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica. I paesi che non hanno città di oltre 100.000 abitanti possono candidare la città più grande. Le città che non sono abbastanza grandi per competere per il titolo di Capitale verde europea hanno la possibilità di candidarsi al premio “Foglia verde europea”, aperto alle località che hanno da 20.000 a 100.000 abitanti e intende riconoscere e promuovere gli sforzi effettuati per migliorare la gestione dell’ambiente e i risultati ottenuti. La città vincente riceverà una sovvenzione per sostenere le sue attività nel corso dell’anno in cui detiene il premio. Sito web

Communities For Climate: progetti locali contro il cambiamento climatico

Fino al 3 aprile 2024 è possibile partecipare a “Communities For Climate” (C4C), un’azione pilota che sostiene progetti guidati dalle comunità che affrontino il cambiamento climatico. Saranno selezionati 50 progetti che riceveranno supporto nella realizzazione di idee nuove e innovative per l’impegno dei cittadini per affrontare le questioni relative al clima e alla sostenibilità. In particolare, i progetti dovranno essere relativi a una (o più) delle seguenti quattro aree tematiche: energia rinnovabile; accesso all’acqua e gestione sostenibile dell’acqua; economia circolare ed efficiente delle risorse; protezione/conservazione della natura e della biodiversità Possono presentare una proposta di progetto gli enti locali, le agenzie di sviluppo locale e istituzioni finanziare locali; partnership pubblico-privato-comunità, come Gruppi d’Azione Locali (GAL) comunità energetiche, smart-cities, ecovillaggi, ecc. I progetti selezionati riceveranno un pacchetto di supporto che comprende: consulenza da parte di esperti; una somma forfettaria di 1000 euro per una visita studio personalizzata a un progetto simile, scambi di apprendimento e buone pratiche che possono essere trasferite ai propri progetti; visibilità del proprio progetto a livello europeo, nazionale e locale, in vista di un’espansione o replica. Sito web