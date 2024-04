Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Toscana: contributi su rischio idraulico e cambiamento climatico

Aperto un bando cofinanziato dalla programmazione Fesr 2021-2027 della regione Toscana, con le risorse assegnate alla sub-azione 2.4.3.3 «Interventi in infrastrutture verdi per l’adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione del rischio idraulico», ed è rivolto a Comuni e a consorzi di bonifica. Le risorse assegnate al bando ammontano a 12.000.000 di euro. Ciascun Comune richiedente potrà presentare al massimo 2 domande, entro le ore 14 del 16 maggio 2024. I progetti finanziabili dovranno riguardare infrastrutture verdi con particolare riferimento a interventi di tipo integrato di mitigazione del rischio idraulico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il contributo sarà concesso sotto forma di contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 100% dell’importo totale dell’intervento. Sono ammissibili domande riguardanti progetti per i quali viene richiesto un contributo non superiore a 4.000.000 e non inferiore a 300.000 euro. Sito web

Sardegna: contributi ai Comuni per redigere Puc, Ppcm e Pip

La Regione Sardegna ha pubblicato l’avviso per la concessione dei contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (Ppr), le risorse disponibili per gli anni 2024-25-26 ammontano a 22.450.000 euro. Il finanziamento massimo erogabile è quello richiesto dall'amministrazione in sede di domanda, a condizione che non sia superiore al 90% della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata. Il contributo può essere utilizzato per dotarsi dei seguenti strumenti urbanistici: Piano urbanistico comunale (Puc) in adeguamento al Ppr; Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione (Ppcm) in adeguamento al Ppr; Piano per gli insediamenti produttivi (Pip). La richiesta dei Comuni dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 15 Aprile 2024 esclusivamente tramite Pec all'indirizzo di posta elettronica certificata: eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it. Sito web

Emilia Romagna: bando per la promozione della cittadinanza europea 2024

La Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione per il 2024 la somma complessiva di 270.000 euro al fine di finanziare due diverse tipologie di progetti: Iniziative rivolte alla comunità regionale (tipologia A): presentate da Comuni, unioni di comuni, città metropolitana, province con rilevante esperienza - almeno triennale - nell'ambito della promozione della cittadinanza europea; Iniziative di rafforzamento istituzionale per favorire la partecipazione degli enti territoriali alle opportunità offerte dai programmi e dai finanziamenti europei (tipologia B): presentate da Comuni capoluogo, unioni di comuni, città metropolitana e province del territorio regionale. Il periodo di realizzazione delle attività è l'intero anno 2024 (1° gennaio - 31 dicembre 2024) e le attività dovranno essere localizzate all'interno della Regione. Il contributo potrà essere al massimo il 70% delle spese previste che saranno ritenute ammissibili, da un minimo di 5.000 a un massimo di 20.000 euro. Le domande potranno essere compilate e trasmesse esclusivamente online fino alle ore 16 del 23 aprile 2024. Sito web

Emilia Romagna: 600mila euro per iniziative culturali nei Comuni sopra 50mila abitanti

La Regione Emilia Romagna ha attivato un bando a sostegno di eventi di promozione culturale di rilevanza nazionale e/o internazionale, che siano in grado di incrementare l’attrattività delle manifestazioni culturali, coinvolgendo diversi target di pubblico. L’avviso si rivolge ai Comuni con più di 50.000 abitanti. Il sostegno regionale sarà principalmente diretto a festival, iniziative espositive, celebrazioni, manifestazioni culturali in genere che si caratterizzino per l’elevata qualità culturale e l’innovazione, nonché di eventi che costituiscono espressioni artistiche consolidate sul territorio e di iniziative mirate alla valorizzazione della cultura, delle tradizioni e della storia emiliano-romagnola. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 15 aprile al 6 maggio 2024. Nel caso in cui il progetto preveda uno sviluppo pluriennale nel triennio 2024 – 2026, ossia preveda lo svolgimento di attività in ognuno dei tre anni di riferimento, è possibile presentare domanda di contributo per il triennio. Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione del presente avviso sono pari a 600.000 euro. Sito web

Unione europea: iniziativa urbana europea, bando per “Peer reviews”

L’Iniziativa urbana europea (Eui) ha aperto un nuovo bando per “Peer reviews”, con scadenza il 30 aprile 2024. La Peer review è una delle attività di capacity building offerte da Eui per aiutare le città europee a migliorare la progettazione e l’attuazione delle loro strategie di sviluppo urbano sostenibile (Sud) attraverso un processo di benchmarking e apprendimento tra pari, che culmina in un evento in cui tutte le città coinvolte possono discutere problemi e sfide comuni e condividere le migliori pratiche. Ogni Peer review coinvolge una “città sotto esame” (beneficiario primario) che lavora con rappresentanti di altre città (fino a sei città) che agiscono come “Peer reviewer” (beneficiari secondari). Le “città sotto esame” identificano la sfida che desiderano affrontare in base alle loro esigenze specifiche e vengono abbinate a “Peer reviewer” che possono condividere le loro esperienze, approcci e idee nell’affrontare quella stessa sfida. Possono partecipare come “città sotto esame” solo le città che ricevono il sostegno del Fesr per lo sviluppo e l’attuazione della loro strategia Sud. Possono, invece, partecipare in qualità di “peer reviewer” rappresentanti di qualsiasi autorità urbana dell’Ue che abbiano esperienza nella progettazione e attuazione di strategie integrate e basate sul territorio. Sito web