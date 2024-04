Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: 2,8 mln ai Comuni per la formazione professionale 2024/2025

Il bando promosso dalla regione Emilia Romagna, riconoscendo il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta ai centri di formazione, creano nel territorio, intende proseguire, anche per il biennio 2024/2025, nell’impegno assunto di dare continuità ai presidi territoriali, rendendo così disponibili una pluralità di interventi e azioni orientative finalizzate all’educazione, alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, alla conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, quali condizioni per garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale delle comunità. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura sono i Comuni, in forma singola o associata, che partecipano a enti di formazione professionale, a totale partecipazione pubblica. Ciascun Comune può candidare, pena la non ammissibilità, un solo progetto, in forma singola ovvero come capofila referente e responsabile di tutti i Comuni che partecipano al medesimo ente di formazione professionale accreditato. Budget disponibile pari a euro 2.800.000 di cui euro 1.400.000 anno 2024 ed euro 1.400.000 anno 2025. Scadenza: 9 maggio 2024. I progetti devono realizzarsi nel biennio 2024/2025. Sito web

Lombardia: 5,6 mln per promuovere l’offerta educativa e culturale

La Giunta regionale Lombarda ha stanziato per il sostegno di soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle attività e dei beni culturali. Con l’avviso unico 2024 Regione Lombardia intende valorizzare iniziative che stimolino lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l’obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione, di rivitalizzazione dei territori e delle comunità; sostenere progetti e iniziative finalizzati alla Promozione educativa e culturale, alla Promozione degli istituti e luoghi della cultura (biblioteche e archivi storici, musei, riconoscimenti Unesco e aree e parchi archeologici non statali, patrimonio immateriale, Itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso), alla Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema e al sostegno dei Soggetti partecipati da Regione Lombardia. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 3 aprile 2024 fino alle ore 16:00 del 23 aprile 2024. Sito web

Toscana: Fosmit 2023, 4 mln per prevenire il dissesto idrogeologico dei territori montani

La Regione Toscana ha approvato il bando Fosmit parte regionale 2023 “Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani”. Le risorse del bando sono attribuite: a) alle unioni di Comuni; b) alle unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano; c) ai Comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di Comuni o che fanno parte di un’unione di Comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b). Le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento degli interventi sono pari a 3.909.461,72 euro. Il contributo concesso non può superare il 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto. Il contributo prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte del soggetto beneficiario, di almeno il 10% del costo totale del progetto, la quale può essere assicurata anche con altre risorse pubbliche e/o private. Il limite massimo del finanziamento per singolo progetto è fissato in: euro 400.000 per le unioni di Comuni; euro 200.000 per i comuni montani e parzialmente montani. Scadenza: 10 maggio 2024. Sito web

Toscana: Fosmit 2023, 3 mln per salvaguardare e valorizzare la montagna

La Regione Toscana ha approvato il Bando Fosmit parte regionale 2023 “Interventi per la salvaguardia e valorizzazione della montagna” . Le tipologie di progetti ammissibili vanno dagli interventi di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico di edifici adibiti a uffici pubblici alla manutenzione della viabilità e risparmio energetico relativo all’illuminazione pubblica. Ma anche azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, attraverso la realizzazione delle Green Community e interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile, compresi quelli idroelettrici. I progetti d'investimento devono essere localizzati esclusivamente in zona classificata montana e devono essere realizzati entro e non oltre il 31 agosto 2026. Le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento degli interventi sono pari a euro 3.089.999. Il contributo concesso non può superare il 90% del costo complessivo del singolo progetto. Il contributo prevede quindi la compartecipazione obbligatoria, da parte del soggetto beneficiario, di almeno il 10% del costo totale del progetto, la quale può essere assicurata anche con altre risorse pubbliche e/o private e dovrà risultare dalla documentazione finale di spesa. Il limite massimo del finanziamento per singolo progetto è fissato in 400.000 euro per le unioni di Comuni e 200.000 euro per i Comuni montani e parzialmente montani. Scadenza: 10 maggio 2024. Sito web

Commissione europea: programma Cerv, 4 mln per il gemellaggio tra città

Nell’ambito del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (Cerv), è stato attivato il bando 2024 per il Gemellaggio di città, con scadenza il 19 settembre 2024. Il bando mette a disposizione 4 milioni di euro per finanziare progetti che favoriscano gli scambi tra cittadini di paesi diversi e che contribuiscano a promuovere la diversità culturale, il dialogo, il rispetto e la comprensione reciproca e lo sviluppo di opportunità di partecipazione civica a livello europeo. Le candidature devono essere presentate da città/comuni e/o altri livelli di autorità locali o loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che rappresentano le autorità locali. Le attività ammissibili possono consistere in: workshop, seminari, conferenze; attività di formazione; incontri di esperti; attività di sensibilizzazione; eventi culturali, festival, mostre; raccolta e consultazione di dati; sviluppo, scambio e diffusione di buone pratiche tra le autorità pubbliche e le organizzazioni della società civile; sviluppo di strumenti di comunicazione e uso dei social media. Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di almeno 2 diversi paesi ammissibili, di cui almeno 1 sia uno stato membro Ue, e avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi. Ciascun progetto può ricevere un contributo Ue compreso tra 8.455 e 50.745 euro. Sito web