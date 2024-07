Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Calabria: efficientamento energetico, 20 milioni per migliorare le reti di illuminazione pubblica

Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della Regione Calabria ha pubblicato, in preinformazione, un avviso che intende promuovere interventi di efficientamento energetico e miglioramento emissivo dell’illuminazione pubblica attraverso partenariati pubblico-privati, strumenti finanziari o altri modelli di business innovativi in grado di massimizzare l’effetto leva del contributo della politica di coesione e consentire una significativa riduzione dei consumi e quindi la diminuzione dei costi energetici sostenuti dagli Enti locali. Destinatari dei contributi sono i Comuni in forma singola o le Unioni di Comuni. Il contributo pubblico della Regione è concedibile nella misura massima del 49% dei costi totali ammissibili per l’intervento. Nel caso di Comuni in forma singola non potrà superare i 150.000 euro e nel caso di Unione di Comuni o aggregazione temporanea di Comuni non potrà superare i 600.000 euro. La dotazione finanziaria di cui al presente Avviso ammonta a complessivi 20 milioni di euro e trova copertura nell’ambito dell’Azione 2.1.1 del PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027 della Regione Calabria, OP2 – RSO 2.1. Sito web

Emilia Romagna: stanziati 100mila euro per la valorizzazione di grotte e geositi

LA Regione Emilia-Romagna ha aperto un bando che ha una dotazione finanziaria di 100.000 euro, per azioni da realizzarsi tra il primo gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, ed è rivolto ai Comuni e Unioni di Comuni della Regione Emilia-Romagna sul cui territorio sono presenti geositi o grotte censiti nei rispettivi catasti, individuati con le deliberazioni di giunta regionale Dgr 1165 del 10/07/2023 e Dgr 1085 del 12/07/2021, riportati in appendice all’allegato 1 del bando. Non potranno accedere al bando Enti che abbiano già usufruito di contributi regionali, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 della Lr 09/2006 per due annualità, anche non consecutive, negli ultimi 5 anni. Il contributo massimo concedibile è di 8.000 euro per ciascun Comune o 15.000 euro per ciascuna Unione. La domanda di contributo dovrà essere inviata entro il 30 settembre 2024. Sito web

Emilia Romagna: stanziati fondi per l’attuazione dei contratti di Fiume

Attivato dalla Regione Emilia-Romagna un bando sul contratto di fiume che prevede la stipula di un accordo tra soggetti che hanno responsabilità nella gestione e nell’uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell’ambiente. Si tratta di uno “strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale”. La dotazione finanziaria del bando è pari a 60.000 euro per l’anno 2024 e 60.000 euro per l’anno 2025 . L’importo massimo del contributo regionale concedibile a ciascuna proposta progettuale ammessa a finanziamento è di 30.000 euro e si configura quale contributo a fondo perduto. Fatto salvo l’importo massimo sopra indicato, l’entità del contributo regionale è determinato nella misura massima del 70% del costo complessivo previsto per ciascuna proposta progettuale ammessa a finanziamento. Per presentare la domanda di contributo, ciascun Contratto di Fiume dovrà identificare un ente Capofila che potranno essere: Comuni; Unioni di Comuni; Province. Scadenza 16 settembre 2024 . Sito web

Commissione europea: al via il secondo bando Climaxx per Regioni e comunità

Il consorzio Climaax ha lanciato la seconda call aperta per Regioni e comunità per la valutazione del rischio climaticamente correlato. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 15 ottobre 2024. Le proposte finanziate dovranno rispettare l’obiettivo di generare valutazioni climatiche multirischio a livello regionale/locale e il metodo dell’approccio in 3 fasi, ossia: Fase 1: Applicazione della metodologia comune Climaxx a livello regionale/locale Fase 2: Raffinamento e miglioramento della valutazione multirischio condotta nella prima fase tramite l’uso di dati di più alta risoluzione e dettaglio di quelli disponibili per l’approccio comune Fase 3: Esplorazione di strategie di adattamento locale e azioni per il miglioramento dei piani di gestione del rischio Possono partecipare alla call in modalità singola enti pubblici con il mandato di sviluppare piani di gestione del rischio e di valutazione del rischio correlato al clima in una data regione o comunità. I beneficiari del bando potranno ricevere supporto metodologico nell’impego della toolbox Climaxx per la valutazione multirischio, sostegno tecnico attraverso l’helpdesk del consorzio e accesso agli eventi di disseminazione del partenariato, nonché a un massimo di 300.000 euro di importi forfettari per ciascun progetto selezionato. Il budget totale disponibile è pari a 6.488.852 euro Sito web