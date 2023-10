Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese di Maria Adele Cerizza









Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lazio: contributi funzioni e servizi in forma associata Unioni di Comuni e comunità montane

La Regione Lazio ha pubblicato un avviso per i contributi a sostegno delle spese sostenute per l’esercizio di funzioni e servizi svolti in forma associata nel 2022 da unioni di comuni e comunità montane. Per presentare validamente domanda di contributo, le Unioni di Comuni e le Comunità montane dovranno essere attive alla data della pubblicazione dell’avviso e aver svolto nel corso dell’anno 2022 le funzioni e i servizi per i quali richiedono il contributo. I contributi sono destinati esclusivamente al sostegno delle spese correnti impegnate nell’esercizio finanziario 2022 per l’effettivo svolgimento di funzioni certificate a firma del legale rappresentante e del responsabile del servizio finanziario dell’ente. Le risorse finanziarie ammontano a un totale di 1.654.412 euro. La domanda di contributo deve essere presentata entro le ore 23:59 del 16 novembre 2023 tramite PEC all’indirizzo sviluppoentilocali@regione.lazio.legalmail.it, recante nell’oggetto la seguente dicitura: “Associazionismo comunale annualità 2023 – domanda di contributo ai sensi della D.G.R. n. 611/2023”. Sito web 

Puglia: contributi anno 2023 per tutela delle torri costiere

Le torri costiere presenti lungo la costa della Regione Puglia affondano le loro radici nell’antica esigenza difensiva di avvistamento e comunicazione e oggi hanno un potenziale turistico di rilevante valore culturale e paesaggistico. Le molteplici modifiche della costa, ascrivibili a fattori naturali e antropici, così come il mancato utilizzo, ne hanno compromesso la conservazione e quindi il loro riutilizzo. È stata, pertanto, aperta ai Comuni costieri pugliesi la misura prevista dall’articolo 34 della legge regionale n. 44 del 2018, per la messa in sicurezza, conservazione e valorizzazione delle torri costiere pubbliche. Come negli anni scorsi, sono previsti contributi di 25.000 euro da destinare al finanziamento di ciascun intervento. La procedura è a sportello e le domande dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2023, secondo le modalità indicate nell’avviso. Sito web 

Veneto: contributi a sostegno dei Comuni per rimozione e smaltimento di rifiuti

La Regione Veneto ha aperto un bando rivolto alle amministrazioni comunali per contributi a sostegno di interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti. Possono partecipare all’iniziativa, mediante presentazione di apposita domanda, le Amministrazioni comunali della Regione del Veneto. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da eseguire finalizzati al recupero/ripristino dell’area interessata. Gli interventi potranno riguardare sia aree di proprietà della Pubblica amministrazione sia aree private dove l’ente territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente. Gli interventi candidati a finanziamento devono prevedere una spesa minima pari a 5.000 euro. Il limite massimo di spesa ammissibile a contributo è pari a 100.000 euro per intervento e per amministrazione richiedente. È garantita la copertura del 80% delle spese sostenuto. La domanda di contributo deve essere non oltre le ore 12.00 del 6 novembre 2023, a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.veneto.it. Sito web 

Umbria: riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico e gioco dei bambini

La Regione Umbria ha attivato la terza edizione del «Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all’aperto dedicati al gioco dei bambini». I Comuni interessati hanno fin da subito accolto favorevolmente tali iniziative che hanno consentito di riqualificare e realizzare spazi verdi urbani dedicati principalmente ai bambini, riscuotendo il consenso dei cittadini. Per l’attuazione del Programma, la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1018/2023, ha destinato risorse pari a 2.490.000 euro. A ciascun Comune è destinato un finanziamento massimo di 30.000 euro, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Le domande di contributo dovranno pervenire a partire dalla data di pubblicazione sul Buru dell’avviso e fino alle ore 24:00 del 6 novembre 2023. Le domande che perverranno fuori termine saranno ritenute irricevibili. L’intervento proposto deve essere ultimato entro il 31 dicembre 2024. Sito web 

Ue: al via alle candidature per la Sustainable Cities Mobility Challenge

EIT Climate-KIC ha lanciato la Sustainable Cities Mobility Challenge, in scadenza il 10 novembre 2023, dedicata alle città europee che hanno avviato progetti di decarbonizzazione dei trasporti migliorando la qualità dell’aria locale e accelerando l’adozione della mobilità attiva, condivisa, collettiva ed elettrica. I progetti potranno ricevere sostegno se includono: quartieri a basso traffico (LTN) o quartieri a basse emissioni (LEN); progetti a piedi, in bicicletta e su ruote; progetti a sostegno della mobilità condivisa e collettiva; strade dedicate al gioco, strade scolastiche e altri progetti che riallocano lo spazio stradale per attività sociali/culturali; hub della mobilità; trasporto sostenibile di beni e servizi/logistica; parklet e programmi di greening che incoraggiano i viaggi attivi; progetti di cambiamento del comportamento; app e pianificatori di viaggio che facilitano la mobilità sostenibile; strumenti di raccolta, analisi, monitoraggio e valutazione dei dati. Possono presentare domanda le città con una popolazione di almeno 25.000 abitanti. A ciascuno dei 5 progetti selezionati verranno assegnati fino a 90.000 euro. Sito web