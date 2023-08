Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese di Maria Adele Cerizza









Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: contributi a Comuni e Unioni di Comuni per conservazione e valorizzazione di geositi e grotte

Approvato il nuovo bando per la concessione di contributi per programmi aventi come oggetto la sistemazione, tutela e fruizione dei geositi e delle grotte individuate nei catasti e la diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale. Il bando - relativo all'annualità 2024 - ha una dotazione finanziaria di 100.000 euro, per azioni da realizzarsi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, ed è rivolto ai Comuni e Unioni di Comuni della Regione Emilia-Romagna sul cui territorio sono presenti geositi o grotte . Il contributo massimo concedibile è di 8.000 euro per ciascun Comune o 15.000 euro per ciascuna Unione. Presentazione della domanda: di contributo entro il 30 settembre 2023. Sito web

Emilia Romagna: sperimentazione di servizi di accoglienza e attrazione di talenti a elevata specializzazione nei contesti locali

La finalità del presente avviso è quella di contribuire a incentivare l'attrattività e l'internazionalizzazione dell'ecosistema regionale dell'innovazione, aumentando la competitività economica e l'inclusione sociale del territorio. Possono presentare proposte progettuali per il triennio 2023/2025, i comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna. Inoltre può presentare proposte progettuali la Città Metropolitana di Bologna per tutto il territorio di sua competenza per il biennio 2024/2025. I servizi oggetto di finanziamento dovranno essere erogati a favore di "persone che, con particolare riferimento agli ambiti previsti dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente, abbiano maturato o stiano acquisendo, attraverso percorsi di formazione, ricerca o innovazione, conoscenze ed esperienze di particolare rilevanza". Il contributo regionale potrà coprire fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile in base alle seguenti misure 176.000 Euro per ognuno dei singoli comuni menzionati ; 216.000 euro a favore della Città Metropolitana di Bologna. La domanda di contributo dovrà essere trasmessa alla Regione entro il giorno 22 settembre 2023. Sito web

Marche: bando per la presentazione di progetti a sostegno dei Centri/Punti IAT Comunali

Il bando si rivolge prioritariamente ai Comuni nei quali è presente un Centro/Sportello IAT Regionale cui tuttavia ad oggi, non è più assegnato personale regionale per la gestione del Centro. Saranno ammessi, inoltre, progetti di gestione di Punti IAT a valenza sovracomunale, già autorizzati o richiedenti una nuova autorizzazione, di informazione e accoglienza turistica predisposti da Comuni differenti da quelli di cui sopra, coprogettati con un numero di Comuni aggregati non inferiore a 5 che presentino un progetto che garantiscano servizi informativi di area vasta. Il Contributo massimo concedibile per il progetto è di 30.000 euro. Le risorse finanziare complessivamente destinate al presente bando nel bilancio 2023/2025 sono pari a 200.000 euro di cui: 100.000 (annualità 2023); 100.000 (annualità 2024). Le domande dovranno essere inviate entro il 21 agosto 2023 esclusivamente tramite pec: regione.marche.funzionectc@emarche.it. Sito web

Sicilia: aree montane, in arrivo circa 19 milioni di euro per i Comuni

Circa 19 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) saranno destinati ai Comuni delle aree montane della Sicilia per le annualità 2022 e 2023. I fondi dovranno essere destinati a interventi per la difesa del territorio e la promozione delle potenzialità dell'habitat montano. Il Fondo, istituito con la legge n. 234 del 2021, ha come obiettivo la promozione e la realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle aree montane con particolare attenzione agli aspetti relativi alla tutela e alla promozione delle risorse ambientali nonché alla valorizzazione delle potenzialità espresse dall'habitat dei territori. Tra le azioni finanziabili anche quelle legate all'ottimizzazione dei consumi attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi gli impianti idroelettrici e quelli legati alla realizzazione di progetti di mobilità sostenibile, di efficientamento energetico degli edifici pubblici, di rigenerazione urbana e di manutenzione della viabilità. Sito web

Piemonte: sostegno ai Comuni per realizzare e adeguare canili sanitari pubblici di prima accoglienza

Attraverso il presente avviso si intende incentivare i Comuni, ad affrontare le problematiche connesse alla realizzazione e agli adeguamenti dei canili sanitari pubblici e che svolgono, a favore dei cani catturati, una serie di attività, tra le quali l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione, l'avviso di ritrovamento all'eventuale proprietario, nonché gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale. Possono presentare istanza di contributo i Comuni singoli e associati fra loro che documentano di riferirsi ad un bacino di popolazione di almeno 20.000 abitanti . I comuni, anche singolarmente con meno di 20.000 abitanti, possono presentare progetti come capofila di aree sovra-comunali, dimostrando di riferirsi ad un bacino di popolazione di almeno 20.000 abitanti. Dotazione finanziaria pari a 210.000 euro . Le domande possono essere presentate dal 31 luglio 2023 al 5 ottobre 2023. Sito web