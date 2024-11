Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: 3,5 milioni di euro per contrastare le fragilità territoriali dei Comuni

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione una terza tranche di risorse, di 3.500.000 euro, destinata a finanziare investimenti nei Comuni che, sulla base dell’indice di potenziale fragilità elaborato dalla Regione, sono classificati con fragilità complessiva potenziale “alta” e “medio-alta”, appartenenti a una unione di Comuni. Possono quindi presentare la manifestazione di interesse i Comuni di Baricella, Castrocaro terme e Terra del sole, Argenta, Ostellato, Portomaggiore, Finale Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, San Possidonio, Lugagnano Val d’Arda, Vigolzone, Gropparello, Roccabianca, Luzzara, o le Unioni di Comuni di appartenenza. Ogni Comune può presentare al massimo due interventi. Il contributo potrà arrivare fino all’80% del costo totale dell’intervento, per un massimo di 250.000 euro per Comune. Gli interventi, finalizzati a contrastare le fragilità territoriali, dovranno essere obbligatoriamente corredati da una lettera sottoscritta dal presidente dell’unione di appartenenza che ne dichiara la coerenza con la programmazione e/o la rilevanza per il territorio di riferimento. Le proposte progettuali possono essere presentate dalle ore 10 del 13 novembre 2024 alle ore 16 del giorno 30 aprile 2025. Sito web

Puglia: proroga al 14 febbraio 2025 per i progetti di mobilità sostenibile

Prorogato dalla Regione Puglia alle ore 12.00 del 14 febbraio 2025 il termine per la presentazione da parte dei Comuni pugliesi della domanda di partecipazione all’avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane, di competenza della sezione regionale mobilità sostenibile e vigilanza del Tpl, già pubblicato sul Burp n. 74 del 12 settembre 2024. L’avviso ha la finalità di promuovere la mobilità pedonale e ciclistica, in ambito urbano, nelle periferie e tra Comuni limitrofi, implementando le infrastrutture ciclopedonali, con la possibilità di creare appositi percorsi di mobilità dolce casa-lavoro e casa-scuola. Si tratta di soluzioni importanti per rendere i Comuni sempre più sostenibili e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Si ricorda che i Comuni possono presentare proposte progettuali in forma singola o associata per ambito provinciale. La dotazione finanziaria complessiva dell’avviso è pari a 15.620.000 euro a valere sul PR Puglia FSE-FESR 2021-2027. Il contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale è di 750.000 euro per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in ambito comunale (urbano e suburbano) e di 1.300.000 euro per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali per la connessione intercomunale di territori contermini. Sito web

Sardegna: al via la manifestazione d’interesse per la gestione dei siti rete Natura 2000

È stato approvato dalla Regione Sardegna e pubblicato l’avviso “Manifestazione di interesse per l’individuazione di enti che intendano candidarsi alla gestione di siti della rete Natura 2000 della Regione Sardegna - Bando 2024”. L’avviso è rivolto ai Comuni, Province, Città metropolitane, unioni di Comuni e agli enti gestori di aree naturali protette (Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Aree Marine Protette) interessati alla gestione dei seguenti siti della Rete Natura 2000: SIC Siti di interesse Comunitario; ZSC Zone Speciali di Conservazione; ZPS Zone di protezione speciale. L’avviso prevede una procedura a sportello. Saranno ammesse a finanziamento le proposte, valutate in ordine di arrivo, che superano il punteggio minimo di 15 punti, dopo una verifica dei criteri di ammissibilità. Gli enti interessati dovranno presentare le proposte di candidatura a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso, 18 novembre 2024, ed entro il 13 dicembre 2024. Le richieste di informazioni e chiarimenti dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo: amb.naturaforeste@regione.sardegna.it. I chiarimenti su argomenti di interesse generale saranno pubblicati, a beneficio di tutti i partecipanti, su questo sito e costituiranno parte integrante dell’avviso. Sito web

Commissione europea: premio “Patto dei Sindaci” aperte le candidature 2025

Sono state aperte le candidature per il premio del “Patto dei Sindaci” (Covenent of Mayors) 2025, con scadenza per partecipare fissata al 2 dicembre 2024. Il Premio costituisce il riconoscimento dei risultati conseguiti dalle città nell’attuazione di progetti innovativi che contribuiscono alle strategie locali di decarbonizzazione del riscaldamento e del raffreddamento, incidendo sulla qualità dell’aria, sulla solidità economica e sulla resilienza delle loro comunità. L’edizione di quest’anno è strettamente collegata alla campagna “Cities Heat Detox”, ossia alla disintossicazione del calore nelle città e si focalizza su soluzioni di raffreddamento e riscaldamento più pulite e sostenibili. La visibilità e il riconoscimento dei progetti premiati è assicurata grazie alla loro pubblicazione su una piattaforma dedicata per ispirare le altre città in Europa e a livello globale. Il Premio riconoscerà tre vincitori e ad ognuno sarà data l’opportunità di presentare il proprio progetto ad un prestigioso evento di alto livello nel corso del 2025. Le candidature sono aperte a tutte le città firmatarie del Patto dei Sindaci, a prescindere dalla dimensione. I criteri di valutazione dei progetti includono il contributo agli obiettivi di decarbonizzazione del Comune, il coinvolgimento degli stakeholder e i benefici più ampi per la sovranità energetica, l’efficienza economica e la creazione di posti di lavoro. Sito web

Commissione europea: al via finanziamenti per “Progetti transfrontalieri di alfabetizzazione mediatica”

Scade il 6 marzo 2025 la possibilità di presentare proposte per “Progetti transfrontalieri di alfabetizzazione mediatica” nell’ambito di Europa Creativa. In un panorama dei media digitali in rapida evoluzione, la Commissione europea continua a investire in soluzioni innovative per migliorare le competenze di alfabetizzazione mediatica di tutti i cittadini europei, sostenere un’efficace cooperazione transfrontaliera e limitare l’impatto negativo della disinformazione. Le sovvenzioni incoraggeranno la condivisione di conoscenze e gli scambi sulle politiche e le pratiche di alfabetizzazione mediatica per consentire lo sviluppo di iniziative e comunità di alfabetizzazione mediatica transfrontaliere innovative in tutti i paesi, tenendo conto dell’attuale comportamento degli utenti nelle diverse fasce d’età. Il bando per proposte è aperto a consorzi composti da almeno tre entità provenienti da almeno tre diversi paesi partecipanti al Programma Europa Creativa. Tali consorzi possono includere: Comuni, Regioni, organizzazioni non profit. Il budget disponibile è di 2.570.000 euro. Ogni progetto non può richiedere più di 500.000 euro per un progetto biennale. Il tasso massimo di cofinanziamento è il 70% dei costi totali ammissibili. Sito web