Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Piemonte: previsti 50 milioni di euro per incentivare il sistema neve regionale 2024-2030

La Regione Piemonte ha previsto la pubblicazione a gennaio 2025 di un bando per la concessione di contributi agli enti locali piemontesi atti a sostenere investimenti per lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione degli sport montani. Potranno accedere ai contributi i Comuni e loro forme associative ammesse dal Tuel, formalmente costituite; le Unioni di Comuni; le forme associative fra gli enti di cui sopra, anche costituite specificamente per la partecipazione al bando. Gli enti locali richiedenti il contributo devono ricadere nelle province di Cuneo, Vercelli, Biella, Verbania, Alessandria e la Città Metropolitana di Torino. La somma complessiva massima disponibile per l’assegnazione dei contributi in conto capitale a fondo perduto ammonta a euro 50.000.000, di cui: il 95% destinato agli investimenti per lo sci di discesa (euro 47.500.000) e il 5% destinato agli investimenti per lo sci di fondo (euro 2.500.000). Sito web

Puglia: protezione civile, al via le candidature per la futura assegnazione di fondi agli enti locali

La Regione Puglia, sezione protezione civile, intende acquisire la candidatura degli Enti locali e degli Enti Parco Regionali per la futura assegnazione di contributi finalizzati al completamento e potenziamento delle attrezzature e mezzi necessari per le operazioni di cooperazione al soccorso alla popolazione. La manifestazione di interesse ha scopo esclusivamente esplorativo, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Sezione competente che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato. L’istanza di partecipazione unitamente a tutta la documentazione richiesta, da produrre esclusivamente in formato pdf, dovrà pervenire all’indirizzo PEC: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it., entro il 31 dicembre 2024. Sito web

Commissione europea: al via i premi EUSEW 2025 per rinnovabili ed efficienza energetica

Aperto l’invio delle candidature per il premio EUSEW 2025, un riconoscimento destinato ad individui, innovazioni e risultati eccezionali raggiunti in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica. Il premio prevede tre categorie: innovazione; azioni energetiche locali; donne nell’energia. Le candidature possono essere inviate sotto forma di presentazione di un progetto recente - ossia un’iniziativa locale o un programma a livello di settore - o in quanto profilo di una persona che aiuta i cittadini, l’industria o il settore pubblico a lavorare per raggiungere gli obiettivi del Green deal dell’Unione europea. Dopo la selezione dei finalisti, tutti potranno partecipare al voto pubblico online che contribuirà alla selezione del vincitore finale, che sarà annunciato nel corso di EUSEW 2025, previsto per il 10 giugno 2025. La scadenza per l’invio delle candidature è il 30 gennaio 2025. Sito web

Commissione europea: Next Generation Internet, pubblicati i nuovi bandi

Dal 1° dicembre 2024 si sono aperti cinque nuovi bandi dell’iniziativa Next Generation Internet, che ha come obiettivo riplasmare internet in modo tale da soddisfare maggiormente le esigenze delle persone, ponendo gli utenti al centro. L’iniziativa si articola in progetti destinati a tematiche legate al contesto di Internet e alle sue potenzialità future, in particolare nella creazione di nuove tecnologie che potranno essere utilizzate dalle generazioni future come elementi costitutivi di una società equa e democratica e di un’economia sostenibile e aperta a beneficio di tutti. Le proposte progettuali possono ricevere da 5.000 euro fino a 50.000 euro, eccetto per la call del progetto NGI Local for Local che sostiene le proposte con un budget fino a 60.000 euro per ciascuna economia locale. Possono partecipare alle call: gli Enti locali, le PMI, le Università e le Organizzazioni non profit. I singoli bandi specificano la tipologia di beneficiari ammissibili. La scadenza delle call è fissata al 1° febbraio 2025. Sito web

Unione europea: risorse idriche, lanciata la prima open call del progetto SpongeWorks

Il progetto mira a dimostrare approcci integrati pratici, efficaci, economicamente fattibili e socialmente inclusivi e soluzioni sostenibili che migliorino il funzionamento di sistemi interconnessi di acque sotterranee, suolo e acque superficiali su scala regionale. L’obiettivo del bando è quello di sostenere il trasferimento di conoscenze da SpongeWorks alle regioni associate selezionate, permettendo loro di beneficiare delle attività dimostrative e delle soluzioni sviluppate nell’ambito del progetto. Varie le azioni ammissibili specificate nel bando. Possono partecipare al bando autorità locali e regionali, nonché autorità e organizzazioni dei bacini fluviali, degli Stati membri dell’UE e dei Paesi associati a Horizon Europe. Il budget totale della call ammonta a 800.000 euro. Saranno selezionate otto regioni associate che riceveranno un sostegno finanziario fino a 100.000 euro ciascuna sotto forma di sovvenzione per sviluppare e attuare misure e strategie innovative nel loro territorio. Scadenza: 31 gennaio 2025. Sito web