Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese
Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.
Campania: contributi ai Comuni per la riqualificazione dei mercati rionali
L’iniziativa mira a sostenere i mercati rionali non solo come luoghi di scambio economico, ma anche come centri di aggregazione sociale e di attrazione...