Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Basilicata: previsti fondi ai Comuni per la creazione di parchi giochi inclusivi

La Regione Basilicata intende promuovere interventi finalizzati alla realizzazione, ammodernamento o adeguamento di spazi ludico-ricreativi indoor, parchi gioco e spazi verdi in aree di proprietà comunali, con particolare attenzione ai parchi gioco inclusivi, ossia un luogo dove tutti i bambini e le bambine, ognuno con le proprie abilità, trovano concrete opportunità di gioco e di relazione e dove gli adulti possono prendersi cura di loro. Un parco gioco inclusivo è accessibile quando le strutture ludiche, i percorsi, i servizi presenti e tutti gli altri componenti dell’area sono scelti in funzione di un utilizzo possibile contemporaneamente sia da bambini normodotati che da bambini con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere. La dotazione finanziaria è pari a 3.275.000 euro. I soggetti destinatari sono i Comuni del territorio regionale. Le istanze per accedere ai contributi di cui al presente avviso devono essere presentate, a partire dalle ore 8:00 del 31 Gennaio 2026 ed entro e non oltre le ore 18:00 del 1 Aprile 2026. Sito web

Liguria: fino a 49mila euro ai Comuni per spazzi esperienziali e sportivi

La Regione Liguria intende ricevere proposte di azioni pilota realizzate nel corso del 2026 dai Comuni in collaborazione con uno o più soggetti attuatori esperti. Tali azioni sono traducibili nell’individuazione e sviluppo di nuove aree, all’interno delle quali saranno realizzate esperienze basate su attività sportive e culturali avventurose secondo la metodologia EdA-Z, finalizzate alla promozione del benessere psicofisico e all’inclusione sociale. Ogni Comune potrà presentare un’unica proposta progettuale e sono ammesse proposte presentate da più Comuni convenzionati tra loro. Il Comune capofila è il referente economico-finanziario per Regione Liguria ed è responsabile della realizzazione del progetto. Per ogni progetto è previsto il finanziamento di 49.306,35 euro. Le domande possono essere presentate dal 19 gennaio al 27 febbraio 2026 sull’apposita piattaforma digitale che sarà resa operativa sullo sportello online regionale. Sito web

Marche: al via un bando per l’inserimento lavorativo degli over 60

La Regione Marche ha previsto lo stanziamento di 1,2 milioni di euro per finanziare progetti speciali di inserimento lavorativo presentati da enti locali che prevedono la realizzazione di attività temporanee o straordinarie afferenti attività di pubblica utilità nei seguenti ambiti: Ambiente; Beni culturali e artistici; Turismo; Servizi sociali e alla persona. Nel progetto presentato dai soggetti proponenti/attuatori, è ammessa la realizzazione di attività in più ambiti. La durata massima di attuazione dei progetti speciali di inserimento lavorativo per la realizzazione di attività temporanee e/o straordinarie di pubblica utilità al netto di eventuali sospensioni e proroghe è pari a 12 mesi. I Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane con popolazione superiore a 45.000 abitanti possono presentare due domande. Ciascun singolo progetto presentato può accedere al finanziamento regionale per un importo massimo di euro 115.617. Scadenza 28 febbraio 2026. Sito web

Puglia: al via i finanziamenti per la produzione di energia rinnovabile sugli impianti sportivi pubblici

La Regione Puglia intende favorire azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti, attraverso investimenti per la produzione e accumulo di energia rinnovabile per l’autoconsumo. I soggetti beneficiari sono i Comuni che dispongano di impianti sportivi di proprietà pubblica, non asserviti a istituti scolastici, e idonei per la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati all’autoconsumo energetico. I progetti devono prevedere la realizzazione di tutti i seguenti elementi: impianto fotovoltaico; sistema di accumulo di energia elettrica; sistema di monitoraggio, backup e visualizzazione dei dati inerenti a produzione e consumo di energia. Il costo di ciascuna proposta progettuale non potrà essere inferiore a 200.000 euro. Il contributo massimo erogabile per singola proposta progettuale non potrà essere superiore a 500.000. euro. La dotazione finanziaria è pari 12.400.000 euro. Scadenza: 30 giugno 2026. Sito web

Sicilia: stanziati 28,2 milioni di euro per l’efficientamento energetico dei Comuni

La Regione Sicilia ha stanziato circa 28,2 milioni di euro per l’efficientamento energetico e la riqualificazione urbana. Si tratta di fondi derivanti dalle royalties incassate dalla Regione per la concessione di idrocarburi e che ora vengono reinvestiti a favore dei territori. Lo stanziamento è suddiviso in due parti: la linea A, con 12,7 milioni di euro, è destinata ai Comuni ricadenti nelle aree interessate dalle concessioni di idrocarburi; la linea B, con 15,4 milioni, è destinata anche alle altre amministrazioni locali. L’iniziativa prevede contributi a fondo perduto al 100% del costo per investimenti strategici in diversi ambiti: opere di manutenzione straordinaria e sostenibilità energetica, rigenerazione dei centri urbani e delle periferie, riqualificazione architettonica e miglioramento della sicurezza degli edifici pubblici, nonché interventi di manutenzione straordinaria e opere di urbanizzazione primaria. Ogni Comune potrà candidare un progetto che, se finanziato, riceverà un contributo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. Scadenza: ore 12.00 del 24 marzo 2026. Sito web