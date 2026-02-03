Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: giorno della memoria bando 2026

Con la Delibera di Giunta numero 71 del 26 gennaio 2026 la Regione Emilia-Romagna ha approvato l’avviso annuale che concede contributi per organizzare e realizzare progetti e iniziative finalizzati a valorizzare e divulgare la memoria e la storia del Novecento in Emilia-Romagna, in coerenza con le finalità della Legge regionale n. 3/2016. Il bando mette a disposizione un finanziamento complessivo di 400mila euro. La percentuale di contributo regionale varia in base alle categorie di beneficiari dal 30% al 70%, a fronte di un costo di progetto minimo di 8.000 euro e massimo di 50.000 euro. La data di apertura e chiusura del bando sarà resa nota nelle prossime settimane alla pagina. Sito web

Umbria: promozione e valorizzazione dei viaggi della Memoria Anno 2026

La regione Umbria ha previsto l’erogazione di un contributo di compartecipazione alla spesa per la realizzazione di un progetto di visita di uno o più luoghi della Memoria da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026, in presenza o in modalità virtuale. Il progetto deve interessare un luogo della Memoria situato in un’area del territorio italiano o estero e deve essere finalizzato a: preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento; valorizzare il ruolo e l’attività dei luoghi della Memoria; potenziare gli strumenti rivolti allo studio e alla formazione; I beneficiari dell’operazione sono gli enti locali. Per il presente intervento è prevista una disponibilità finanziaria fino ad euro 50.000. Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 12.00 dell’11 marzo 2026. Sito web

Piemonte: 3 milioni per valorizzare il sistema museale piemontese

La Regione Piemonte intende sostenere e valorizzare i musei aventi sede nel territorio piemontese attraverso interventi edilizi, di conservazione, di adeguamento e allestimento con l’obiettivo di incrementare la sostenibilità dei musei piemontesi attraverso due prerequisiti fondamentali che riguardano l’accessibilità e la sicurezza del patrimonio conservato o musealizzato e dei fruitori, favorendo interventi integrati con il territorio. Possono presentare progetti i Comuni ed gli enti locali. La dotazione finanziaria è di 3.000.000 euro. Il contributo massino non potrà essere superiore all’80% delle spese complessive e non superare i 40.000 euro. Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 28 gennaio 2026 fino alle ore 12.00 del 27 febbraio 2026. Sito web

Sicilia: stanziati contributi per aumentare il patrimonio librario delle biblioteche

La Regione Sicilia ha previsto l’erogazione di 670 mila euro di contributi per la conservazione dei beni librari e per l’acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico. Sono escluse le Biblioteche di Enti e Associazioni culturali private che perseguono fini di lucro nonché le Biblioteche che effettuano un’apertura condizionata o limitata tale da non garantirne la fruizione alla generalità degli utenti. Le biblioteche devono svolgere servizio di pubblica lettura: nei Comuni con più di 20.000 abitanti non inferiore a 20 ore settimanali di cui almeno 3 pomeridiane; nei Comuni con meno di 20.000 abitanti non inferiore a 12 ore settimanali di cui almeno 3 pomeridiane. Il budget disponibile è pari a 670 mila euro. Almeno il 40% del contributo richiesto dovrà essere destinato all’acquisto di pubblicazioni. La richiesta complessiva di ogni singolo soggetto proponente non potrà superare complessivamente l’importo di 15.000 euro. Scadenza 15 marzo 2026. Sito web

Mase: al via il finanzimento del programma “Climate-Neutral and Smart Cities”

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha attivato il finanziamento delle nove città italiane ricomprese nella Missione UE “Città intelligenti e a impatto climatico zero”. I centri italiani selezionati dall’Europa con il riconoscimento del “Mission City Label” e chiamati ad attuare i “Climate City Contract” sono Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma Capitale e Torino, a cui il programma del ministero destina complessivi 11,8 milioni di euro. L’iniziativa sostiene interventi che contribuiscano al raggiungimento della neutralità climatica attraverso azioni concrete e misurabili negli ambiti delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile. Il decreto della direzione “Programmi e Incentivi finanziari” del Mase ha individuato anche tutte le modalità per presentare le proposte di intervento, entro il termine di novanta giorni a partire dal 26 gennaio 2026. Sito web