Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lazio: al via la seconda fase progettuale di orti urbani e spazzi verdi inclusivi

L’intervento è finalizzato alla sperimentazione di azioni positive e di percorsi di inclusione attiva attraverso la valorizzazione dell’orticoltura urbana ed opera in continuità strategica con le altre iniziative promosse e gestite dalla Regione Lazio, nel sostegno allo sviluppo della sostenibilità ambientale e dei cosiddetti “green jobs”. Ai fini della progettazione esecutiva, si conferma che l’area verde, destinata ad orto urbano, deve essere oggetto di un regolamento, avviso pubblico, atto di assegnazione o altro provvedimento, adottato da un Comune, che preveda l’assegnazione o gestione del terreno secondo i requisiti e le finalità di cui sopra. Le proposte potranno essere presentate, nell’ambito di due differenti finestre temporali: 1 finestra entro le ore 17:00 del 3 febbraio 2026; 2 finestra – a partire dalle ore 10:30 del giorno 4 febbraio 2026, ed entro le ore 17:00 del 17 marzo 2026. L’intervento è finanziato, nell’ambito del PR FSE Plus 2021-2027, attraverso la Priorità 3 “Inclusione Sociale” – Obiettivo specifico h) per un importo pari a euro 1.000.000. Sito web

Lombardia: fino a 100mila euro per le richieste di somma urgenza dei piccoli Comuni

Il finanziamento attivato da Regione Lombardia per la realizzazione di interventi in somma urgenza ai sensi della Dgr 6000/2022 è destinato a Comuni aventi popolazione residente fino a 20.000 abitanti e a Comuni situati in territori montani o parzialmente montani, ai sensi della legge regionale n. 25/2007, con popolazione residente fino a 25.000 abitanti. Il contributo regionale per ogni singolo intervento è riconosciuto fino al limite massimo della spesa di 100.000 euro. Il contributo è determinato nella seguente misura: 100% delle spese per i Comuni fino a 5000 abitanti; 80% delle spese per i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti; 80% per i Comuni montani e parzialmente montani dai 20.000 abitanti fino a 25.000. Sono ammissibili a finanziamento le tipologie di lavori che riguardano strutture e infrastrutture pubbliche, che, in conseguenza di calamità naturali, siano soggette a una condizione di rischio immediato per la pubblica incolumità. Domande dal: 1 gennaio 2026, ore 10:00. Sito web

Lombardia: previsti finanziamenti per le dotazioni e i veicoli della polizia locale

La Regione Lombardia ha pubblicato un bando per l’assegnazione nel 2026 di cofinanziamenti a favore degli Enti Locali per le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, installazione impianti, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale. L’iniziativa è rivolta a: Comuni singoli dotati di un corpo o servizio di polizia locale con almeno 3 operatori in organico con contratto a tempo indeterminato; Province e Città metropolitana di Milano dotate di un corpo o servizio di polizia locale con almeno 3 operatori in organico con contratto a tempo indeterminato; Enti Parco dotati di un corpo o servizio di polizia locale con almeno 3 operatori in organico con contratto a tempo indeterminato. La dotazione finanziaria è pari a 900.000 euro. Finanziamento in misura massima dell’80% e in misura minima del 50% del progetto validato, tenendo conto dei massimali concedibili, da un massimo di euro 50.000 ad un minimo di euro 20.000. Domande dal: 7 al 31 gennaio 2026, ore 10:00. Sito web

Piemonte: previsti contributi per la promozione di eventi e attrattori turistici

La Regione Piemonte ha stanziato 500mila euro per il finanziamento di iniziative di comunicazione e attività di promo-pubblicità nell’ambito di manifestazioni ed eventi di valenza turistica realizzate o da realizzare. Destinatari dei finanziamenti sono i Comuni, gli enti pubblici e le associazioni senza scopo di lucro. La dotazione finanziaria totale è pari euro 500.000. Il sostegno regionale è concesso a una sola manifestazione/iniziativa per ciascun soggetto beneficiario. La manifestazione/iniziativa oggetto di richiesta di contributo può essere candidata a finanziamento su un solo bando della macro-categoria B: B1 Bando selettivo o B2 Bando a sportello. La domanda potrà essere presentata fino alle ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2026, tramite la piattaforma FINDOM FINanziamenti DOMande all’indirizzo: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande. Sito web

Puglia: al via la riqualificazione di edifici pubblici destinati o da destinare a servizi di cura

La Regione Publia ha aperto una procedura negoziale finalizzata a selezionare e finanziare la riqualificazione di edifici esistenti destinati ad accogliere servizi di natura socioassistenziale, anche sperimentali, da erogare nel territorio della Provincia di Taranto. La procedura è articolata in due fasi: FASE 1: confronto negoziale diretto tra Regione Puglia e ciascuno dei n. 6 Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Taranto (Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina Franca, Massafra e Taranto), a valle della quale verranno selezionate massimo due proposte progettuali per ambito; FASE 2: confronto negoziale diretto tra Regione Puglia e ciascuno dei Comuni in cui risultano localizzate le proposte progettuali selezionate durante la FASE 1. I soggetti beneficiari del finanziamento saranno i Comuni della Provincia di Taranto. La dotazione finanziaria complessiva stanziata per la procedura negoziale è pari a 11.211.842 euro. Scadenza 13 febbraio 2026. Sito web