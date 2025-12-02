Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Basilicata: 9,5 milioni per migliorare e adeguare le scuole del primo e secondo ciclo

I Comuni e le Province della Regione Basilicata possono candidare proposte progettuali riguardanti edifici pubblici di cui detengono la proprietà, o edifici pubblici per i quali abbiano l’onere della gestione e manutenzione, destinati o da destinare a scuole statali del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il presente Avviso è volto a finanziare sia proposte progettuali di nuovi interventi, sia proposte finalizzate al completamento di lavori, creando ambienti moderni e flessibili che rispondano alle esigenze della didattica contemporanea (spazi adattabili, connessi digitalmente, sostenibili). La dotazione finanziaria è pari a 9.500.000 euro assegnata alla linea di azione FSCRI_RI_2333 “Piano edilizia scolastica”, a valere sull’Area tematica “11. Istruzione e formazione” - Linea di intervento “11.01 Strutture educative e formative”. Scadenza: 31 dicembre 2025.

Emilia Romagna: previsti contributi a sostegno dei carnevali storici regionali

La Regione Emilia Romagna ha previsto lo stanziamento dei fondi 2026 per l’organizzazione di carnevali ed attività propedeutiche e collaterali al carnevale, che contribuiscano alla diffusione delle tradizioni carnevalesche e strettamente collegate alla manifestazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività che potranno essere finanziate saranno: mostre, eventi didattici, attività di studio, ricerca e formazione connesse alla tradizione carnevalesca, anche finalizzate alla costruzione di maschere e carri. Come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno possono presentare domanda: Comuni, associazioni, fondazioni organizzatori di un carnevale storico iscritto all’albo regionale che si svolga nel corso del 2026 ed abbia un costo complessivo di almeno 20.000,00 euro. L’avviso disciplina le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la concessione ed erogazione del contributo; la dotazione finanziaria per l’anno 2026 sarà quantificata dalla Giunta regionale in fase di assegnazione dei contributi. Scadenza termini partecipazione 15/dicembre 2025 . Sito web

Liguria: al via il secondo bando per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici

Sono ammissibili interventi relativi all’installazione di impianti finalizzati alla produzione, anche incrementale, di energia da fonti rinnovabili anche funzionali all’aumento dell’eco efficienza e alla riduzione dei consumi da energia primaria negli edifici pubblici, o loro porzioni autonome, esistenti, ad uso pubblico, di proprietà o, purché di proprietà pubblica, nella disponibilità dei soggetti beneficiari. Il budget disponibile è pari a 2.191.076 euro. Possono presentare domanda i Comuni della Regione Liguria fino a 40.000 abitanti inclusi quelli inseriti nelle aree interne, la Citta metropolitana di Genova e le Province. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo: il 70% per i Comuni con popolazione dai 2000 abitanti; l’80% per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti; il 100% per i Comuni appartenenti alle Aree Interne indipendentemente dal numero degli abitanti. Il contributo concesso per ciascuna domanda non può superare euro 1.000.000. Domande entro le ore 23:59 del 12 dicembre 2025, salva chiusura anticipata per esaurimento fondi. Sito web

Puglia: oltre 17,8 milioni per migliorare il reticolo idrografico superficiale

Approvato dalla Regione Puglia il nuovo avviso pubblico PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse Prioritario II “Economia verde” - Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico” - sub-Azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”. Obiettivo dell’iniziativa è la selezione di interventi finalizzati al miglioramento della officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale. L’Avviso - rivolto ai Comuni pugliesi - si pone l’obiettivo di selezionare proposte progettuali finalizzate alla gestione del rischio idraulico attraverso interventi in grado di: migliorare la capacità di deflusso dei corsi d’acqua; di limitare la velocità delle piene; di ripristinare la continuità dei corsi d’acqua. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 17.877.347 euro. Scadenza: 31 dicembre 2025. Sito web

Unione europea: UTM City2City, nuovo bando per accelerare le transizioni urbane sostenibili

Il programma UTM City2City, promosso dalla Urban Transitions Mission, apre una nuova fase di cooperazione internazionale tra città impegnate a costruire futuri urbani a zero emissioni, resilienti e incentrati sulle persone. Il programma mira a facilitare partenariati tra comunità urbane che condividono ambizioni climatiche e la volontà di applicare modelli replicabili su scala globale. La Missione selezionerà fino a cinquanta città motivate e aprirà fino a venti partenariati entro il 2026. UTM City2City si concentra su dodici aree strategiche ritenute prioritarie dalle città stesse: energia rinnovabile, waste-to-energy, edifici a zero emissioni, raffrescamento urbano, illuminazione sostenibile, mobilità elettrica, idrogeno pulito, infrastrutture resilienti, porti sostenibili, digital twin, gestione dei dati, finanza verde. Possono partecipare tutte le città, incluse quelle già membri della Missione e quelle che aspirano a entrarvi. Scadenza: 8 gennaio 2026. Sito web