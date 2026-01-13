Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: 1,6 milioni per implementare le dotazioni tecnico/strumentali della polizia locale

La regione Lombardia ha previsto l’emanazione di un bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni in forma associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, l’installazione di impianti, il rinnovo e l’incremento del parco veicoli - anno 2026 (legge regionale 6/2015, articoli 25 e 26). I destinatari dei contributi sono le Unioni di Comuni del territorio regionale e gli enti associati per tutte le funzioni di polizia locale per un periodo non inferiore a cinque anni, dotati di un corpo o servizio di polizia locale con almeno tre operatori in organico con contratto a tempo indeterminato. La dotazione finanziaria è pari a 1.600.000 euro. Finanziamento in misura massima dell’80% e in misura minima del 50% del progetto validato, tenendo conto dei massimali concedibili, da un massimo di 50.000 euro a un minimo di 20.000 euro. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata entro il 30 gennaio 2026. Sito web

Lombardia: 500mila euro per sostenere grandi eventi sportivi

Dall’8 gennaio 2026 al 29 gennaio 2026 è possibile presentare domanda di contributo alla Regione Lombardia per i grandi eventi sportivi realizzati sul territorio regionale dal 1° aprile 2026 al 30 settembre 2026. Possono presentare domanda i soggetti organizzatori rientranti in una delle seguenti tipologie: enti locali, associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e società sportive dilettantistiche (Ssd), in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. La dotazione finanziaria è pari a euro 500.000. L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto a parziale rimborso delle spese sostenute. La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria. Il contributo concedibile viene definito in coerenza con il piano economico dell’evento (disavanzo e 50% spese ammissibili) nel rispetto del contributo massimo assegnabile in relazione a fasce di merito. Sito web

Piemonte: prevista l’erogazione di fondi per riqualificare i corpi idrici

La Regione Piemonte a previsto lo stanziamento di fondi per supportare gli interventi di riqualificazione dei corpi idrici per il raggiungimento degli obiettivi del piano di tutela delle acque. Gli interventi ammissibili sono, ad esempio, ricostruzione della vegetazione riparia, come fasce tampone arboree e arbustive essenziali nelle aree agricole, l’allargamento della sezione di deflusso e la realizzazione di aree di laminazione naturale delle piene, la costruzione di scale di risalita della fauna ittica, la rimozione di artefatti non più funzionali, il ripristino di habitat tipici perifluviali e perilacuali in grado di trattenere le acque e aumentare la biodiversità ed anche il rifacimento di opere antierosive lungo le sponde con tecniche di ingegneria naturalistica. Possono richiedere i contributi i Comuni in forma singola o associata, le Province e la Città Metropolitana, oltre agli enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000. Budget pari a 3.000.000 di euro. Scadenza: 15 aprile 2026. Sito web

Piemonte: oltre 1,4 milioni di euro per promuovere lo sport nei comuni sotto i 15.000 abitanti

La Regione Piemonte ha promosso un bando per la concessione di contributi ai Comuni per interventi di nuova realizzazione, risistemazione e allestimento di: percorsi ludico-sportivi, multidisciplinari; spazi per favorire l’attività motoria e sportiva per le scuole senza palestra, all’interno o all’esterno degli istituti scolastici; aree attrezzate per le attività sportive, fisico-motorie all’aperto. Possono partecipare: i Comuni piemontesi con popolazione fino a 15.000 abitanti; le Unioni di Comuni composte da Enti tutti con popolazione fino a 15.000 abitanti. La dotazione finanziaria è pari a 1.441.115 euro. Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite il servizio online – bandi cultura, turismo, sport e commercio, entro il 23 marzo 2026. Sito web

Commissione europea: programma Cerv, al via il bando 2026 “Reti di città”

Nell’ambito del programma Cerv è stata attivata una call che mette disposizione 12.000.000 di euro per finanziare progetti transnazionali orientati alle seguenti priorità: incoraggiare l’impegno, la partecipazione e il coinvolgimento democratico dei cittadini a livello locale, nazionale e dell’UE, promuovendo la cittadinanza dell’UE, i valori condivisi e gli standard democratici. Le attività finanziabili potranno consistere in workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, riunioni di esperti, webinar, attività di sensibilizzazione, eventi ad alta visibilità, sviluppo, scambio e diffusione di buone pratiche tra autorità pubbliche e organizzazioni della società civile, sviluppo di strumenti di comunicazione e uso dei social media. Il bando è indirizzato a Città e Comuni e/o ad altri livelli di autorità locali. I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 4 soggetti di 4 diversi Paesi ammissibili, di cui almeno 2 siano Stati Ue. La sovvenzione Ue sarà di almeno 100.000 euro per progetto. Scadenza 16 aprile 2026. Sito web