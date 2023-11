Ritardi nei pagamenti, Oice: il problema maggiore è la burocrazia dei grandi enti di E.l. & E.

Il 46,9% delle imprese denuncia un ritardo dei pagamenti da parte della Pa compreso tra i 3 e i 9 mesi









Per le società di ingegneria, nel 2022 sono stati registrati ritardi nei pagamenti della Pa per oltre il 56% delle società variabili da 3 a oltre 9 mesi; nessuno avviene entro 30 giorni. Per l’Oice «è giusto migliorare l’attuazione delle norme UE, ma il problema maggiore risiede nella burocrazia di molti enti pubblici».

Così l’Associazione delle società di ingegneria e architettura, commenta il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia per la non corretta applicazione delle norme della direttiva...