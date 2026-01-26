Robotica «collaborativa» nei cantieri: in Germania un progetto finanziato dalla Ue
Alleanza università-imprese-ingegneri per sviluppare soluzioni innovative a misura delle Pmi edili. «Con le nuove tecnologie più commese a costi più bassi
Spingere concretamente la diffusione del digitale e soprattutto delle tecnologie robotiche nei cantieri: questa la missione del progetto biennale (si concluderà nel 2028) appena annunciato dalla Bauhaus University di Weimar in team con cinque partner industriali: l’impresa edile Wbb; lo studio di architettura e ingegneria Kummer Lubk + Partner Architekten; Tragwerk Software, specializzata nello sviluppo di soluzioni software ingegneristiche, create «da ingegneri per ingegneri»; Hf Sensor, azienda...