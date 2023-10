Roma, appalto integrato da 92,6 milioni per la nuova tranvia di viale Palmiro Togliatti di Alessandro Lerbini

Invitalia appalta il collegamento Ponte Mammolo ‐ Subaugusta lungo 8 km. Offerte entro il 23 novembre

A Roma va in gara una nuova Tranvia. Invitalia ha pubblicato il bando per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione del collegamento Ponte Mammolo ‐ Subaugusta lungo viale Palmiro Togliatti, la cui tratta è finanziata dal Pnrr. La nuova infrastruttura avrà una lunghezza complessiva pari a 8.018 metri di doppio binario.

L’importo complessivo dell’appalto integrato è di 92.679.035 euro, di cui 87,7 milioni di lavori soggetti a ribasso.

Nell’ambito dello scenario del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) di Roma Capitale, la nuova connessione tranviaria di viale Togliatti assume un ruolo strategico andando a costituire un ramo della maglia tangenziale della rete tranviaria del settore orientale della città costituita dalle cinque circolari tranviarie in quanto sistema fondamentale di connessione con la rete metropolitana (linee A, B, e C) e ferroviaria (linea FR2).

La linea sarà connessa alla future linee tranviarie in progettazione: Termini ‐ Giardinetti ‐ Tor Vergata, stazione Tiburtina ‐ Ponte Mammolo, Marconi‐Parco Appia Antica‐Subaugusta. Le offerte dovranno pervenire entro il 23 novembre.

«Invitalia ha pubblicato il bando per la realizzazione della tranvia Togliatti: dopo la gara per il tram Termini-Vaticano-Aurelio, lanciamo un altro avviso pubblico per l’esecuzione di una nuova infrastruttura di mobilità, cosa che non avveniva da ben 28 anni». Lo ha affermato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

«Con la pubblicazione del bando di gara – ha aggiunto Patanè – compiamo un significativo passo in avanti nell’iter che porterà Roma a dotarsi di un’infrastruttura di trasporto strategica per il quadrante sud-est della città sia perché, nel suo percorso di quasi 8 chilometri, unisce i capolinea Subaugusta-Ponte Mammolo, sia per il sistema di connessione con le Metro A, B e C e con la ferrovia urbana FL2. La linea è tanto più importante perché è il primo tracciato tangenziale e rappresenta il primo stralcio di una tratta ben più lunga che sarà implementata dal tram che da Subaugusta arriverà fino all’Ardeatina e poi a Marconi per ricongiungersi con il tram 8».

«La tramvia Togliatti - ha concluso - è una delle 11 linee tram che puntiamo a realizzare entro il 2030, un collegamento che intercetta e attraversa i territori di IV, V e VII Municipio. L’opera partirà da Ponte Mammolo (linea B, passerà per il nodo di Centocelle (linea C) e arriverà a Subaugusta (linea A), e il tracciato, lungo 8 km, passerà anche per la fermata Togliatti della linea ferroviaria FL2, per un totale di 19 fermate in aggiunta ai due capolinea. L’ultimazione è fissata per il 30 giugno 2026».