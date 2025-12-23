Roma, approvato il bilancio di previsione per gli anni 2026, 2027 e 2028 La parte corrente ammonta complessivamente a circa 5,7 miliardi nel 2026, un incremento considerevole se comparato con gli stanziamenti iniziali del 2021 e del 2022 (pari, rispettivamente, a 5,1 e 5,4 miliardi)







