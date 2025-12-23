Amministratori

Roma, approvato il bilancio di previsione per gli anni 2026, 2027 e 2028

La parte corrente ammonta complessivamente a circa 5,7 miliardi nel 2026, un incremento considerevole se comparato con gli stanziamenti iniziali del 2021 e del 2022 (pari, rispettivamente, a 5,1 e 5,4 miliardi)

di D.Ca.

L’Assemblea Capitolina ha approvato il bilancio di previsione per gli anni 2026, 2027 e 2028 che investe in particolar modo su case popolari e welfare, oltre che sulla cura del decoro cittadino.

Parte corrente

Il bilancio di previsione di parte corrente ammonta complessivamente a circa 5,7 miliardi nel 2026, un incremento considerevole se comparato con gli stanziamenti iniziali del 2021 e del 2022 (pari, rispettivamente, a 5,1 e 5,4 miliardi).

Con il bilancio approvato viene mantenuto inalterato...

