Roma-Lido e Roma-Viterbo, Astral assegna il rinnovo dei sistemi elettrici per 61,4 milioni

Con una gara da 61,4 milioni Astral Lazio avvia la riqualificazione delle due linee ferroviarie che accumulano più ritardi e soppressioni nella capitale: la Roma-Viterbo e la Roma-Lido di Ostia. Il bando, suddiviso in due lotti, prevede la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione e rinnovo dei sistemi elettrici.

In particolare, il lotto I assegna i lavori di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria di limitata entità (importo: 9,09 milioni), il lotto ...

