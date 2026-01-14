Roma, nuova spinta ai cantieri della Metro C: a Webuild contratto da 776 milioni per la Tratta T1
Dopo il maxi-contratto a Riyadh, il gruppo si aggiudica in Italia un nuovo tassello strategico della metropolitana di Roma
Dopo il maxi-contratto per l’estensione della Red Line della metro di Riyadh annunciato ieri, Webuild rafforza ulteriormente il proprio portafoglio infrastrutturale con una nuova commessa in Italia. Il Gruppo, alla guida del Consorzio Metro C insieme a Vianini Lavori, si è infatti aggiudicato il contratto da 776 milioni di euro per la realizzazione della Tratta T1 della Linea C della metropolitana di Roma, di cui 268 milioni di euro in quota Webuild.
L’intervento riguarda il prolungamento della linea...