Appalti

Rotazione, l’accurata esecuzione del contratto non legittima la deroga

Il Tar Toscana ricorda che per superare l’obbligo bisogna verificare la struttura del mercato e certificare l’assenza di alternative

di Stefano Usai

Il riaffido diretto del contratto esige che il Rup abbia previamente verificato la struttura del mercato, ma anche certificato l’assenza di alternative e l’accurata esecuzione del precedente contratto. Quest’ultimo aspetto non costituisce un presupposto autonomo che consenta di deroga all’obbligo della rotazione. In questo senso il Tar Toscana, sez. IV. sent. n. 1968/2025.

La vicenda
Il giudice...

