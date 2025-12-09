Rotazione, l’accurata esecuzione del contratto non legittima la deroga
Il Tar Toscana ricorda che per superare l’obbligo bisogna verificare la struttura del mercato e certificare l’assenza di alternative
Il riaffido diretto del contratto esige che il Rup abbia previamente verificato la struttura del mercato, ma anche certificato l’assenza di alternative e l’accurata esecuzione del precedente contratto. Quest’ultimo aspetto non costituisce un presupposto autonomo che consenta di deroga all’obbligo della rotazione. In questo senso il Tar Toscana, sez. IV. sent. n. 1968/2025.
La vicenda
Il giudice...