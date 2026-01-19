Regioni

Rup, il Lazio rende operativa la nomina di dipendenti di altre Pa

Con la legge regionale che istituisce l’elenco dei Responsabili di progetto

di Stefano Usai

La recente legge regionale del Lazio, n. 1/2026, rubricata «Elenco regionale dei responsabili unici del progetto. modifiche alla legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 relative all’istituzione di commissioni speciali» consente – in pratica -, di dare attuazione alla previsione introdotta dal Decreto legislativo 209/2024 (primo correttivo al Codice dei contratti) circa la possibilità di individuare/nominare per le funzioni di Rup un dipendente di altra pubblica amministrazione.

La previsione
L’articolo...

Regione Lazio
Rup, in vigore la legge Lazio sull’elenco regionale: fino a tre incarichi l’anno
Appalti, nel Lazio via alla legge che istituisce l’elenco dei Rup

