Rup, il Lazio rende operativa la nomina di dipendenti di altre Pa
Con la legge regionale che istituisce l’elenco dei Responsabili di progetto
La recente legge regionale del Lazio, n. 1/2026, rubricata «Elenco regionale dei responsabili unici del progetto. modifiche alla legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 relative all’istituzione di commissioni speciali» consente – in pratica -, di dare attuazione alla previsione introdotta dal Decreto legislativo 209/2024 (primo correttivo al Codice dei contratti) circa la possibilità di individuare/nominare per le funzioni di Rup un dipendente di altra pubblica amministrazione.
La previsione
L’articolo...