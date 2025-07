Rup, no a nomine generalizzate

Secondo il Mit, il Rup deve essere nominato in relazione ad ogni specifico intervento e l’incaricato può occuparsi anche di più procedure

Il quesito

Con il parere n. 3555 del 23 giugno 2025, l’ufficio legale di supporto del Mit viene chiamato a chiarire alcuni aspetti in tema di nomina del responsabile unico di progetto. La questione sostanziale è se il Rup possa (o meno) essere nominato – si potrebbe dire in modo generico –, per «tutte...