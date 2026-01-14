Rup, in vigore la legge Lazio sull’elenco regionale: fino a tre incarichi l’anno
Pubblicato sul Bur il testo della norma approvata lo scorso 12 gennaio. Novanta giorni per la piena attuazione
In vigore dal 14 gennaio la legge regionale del Lazio che istituisce l’elenco dei Responsabili di progetto (Rup) negli appalti pubblici. Dopo il voto finale dell’Assemblea, lo scorso 12 gennaio, il testo è uscito a tempo record sul bollettino regionale - del 13 gennaio - con entrata in vigore “urgente”, cioè il giorno successivo alla pubblicazione.
La novità principale sta nella rotazione degli incarichi. L’obiettivo viene perseguito fissando, per ciascun Rup, un tetto massimo di tre incarichi per...