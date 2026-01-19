Salario accessorio, il Comune può trasferire risorse all’Unione di cui fa parte per l’incremento

Sono tre le novità sul trattamento economico accessorio del personale dipendente degli enti locali contenute nella legge 199/2025: la possibilità di una tassazione assai ridotta su 800 euro del trattamento economico accessorio per il personale delle Pa che ha un reddito di lavoro fino a 50.000 euro annui; un parziale ristoro di quelli che aumentano i fondi per la contrattazione decentrata nella misura di 50 mln di euro per il 2027 e 100 a partire dal 2028 e la possibilità per i Comuni di trasferire...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi