Salario accessorio, il Comune può trasferire risorse all’Unione di cui fa parte per l’incremento
È tra le novità sul trattamento economico accessorio del personale dipendente degli enti locali contenute nella legge 199/2025
Sono tre le novità sul trattamento economico accessorio del personale dipendente degli enti locali contenute nella legge 199/2025: la possibilità di una tassazione assai ridotta su 800 euro del trattamento economico accessorio per il personale delle Pa che ha un reddito di lavoro fino a 50.000 euro annui; un parziale ristoro di quelli che aumentano i fondi per la contrattazione decentrata nella misura di 50 mln di euro per il 2027 e 100 a partire dal 2028 e la possibilità per i Comuni di trasferire...