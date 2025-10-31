Salva Casa, per il Tar Milano linee guida del ministero senza valore vincolante
La decisione dei giudici contesta anche un semplice richiamo alle risposte del dicastero all’interno di un ricorso
Una nuova crepa nelle linee guida del Mit sul Salva casa. Dopo le sentenze che hanno contestato le indicazioni del ministero delle Infrastrutture in materia di stato legittimo, arriva una pronuncia ancora più radicale: per il Tar Lombardia (sentenza n. 3433/2025) il documento è totalmente privo di valore vincolante.
Al di là della singola espressione, però, la decisione dei giudici va oltre, perché contesta anche un semplice richiamo alle risposte del ministero all’interno di un ricorso. Nel caso ...
