Salva Casa, per il Tar Milano linee guida del ministero senza valore vincolante

Una nuova crepa nelle linee guida del Mit sul Salva casa. Dopo le sentenze che hanno contestato le indicazioni del ministero delle Infrastrutture in materia di stato legittimo, arriva una pronuncia ancora più radicale: per il Tar Lombardia (sentenza n. 3433/2025) il documento è totalmente privo di valore vincolante.



Al di là della singola espressione, però, la decisione dei giudici va oltre, perché contesta anche un semplice richiamo alle risposte del ministero all’interno di un ricorso. Nel caso ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi