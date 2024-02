Sanatoria edilizia, la Pa non può accertare l’epoca dell’abuso: la deve provare l’interessato

Solo chi presenta l’stanza di sanatoria edilizia è in grado di fornire, attraverso «inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori» la dimostrazione che l’abuso è in effetti sanabile ai sensi della legge. Così, in estrema sintesi, il Consiglio di Stato che si è pronunciato su una controversia nella quale l’elemento chiave per determinare la sanabilità o meno dell’opera era la data della sua realizzazione.

Il caso riguarda due vani realizzati abusivamente in un comune laziale, per i quali...