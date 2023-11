Sanatoria, il no del Comune deve essere accompagnato dal parere della Sovrintendenza di Davide Madeddu

Link utili Tar Lazio, Roma, Sezione 2 bis, sentenza del 10 novembre 2023, n. 16776 Lazio

Con questa motivazione il Tar di Roma ha accolto il ricorso di un proprietario per un soppalco

Nel caso di abusi in aree omogenee il diniego del Comune deve essere accompagnato anche dal parere della Soprintendenza. Con questa motivazione il Tar di Roma, con la sentenza 16776/2023 ha accolto il ricorso presentato da una persona contro il diniego del permesso di costruire in sanatoria. La vicenda riguarda una istanza di concessione per un ampliamento relativo di 8 metri quadrati all’interno di un’abitazione situata in area protetta.

Tutto nasce quando, in merito all’immobile acquistato dalla...